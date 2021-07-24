Жители Крыма могут пройти перепись населения на портале Госуслуг и в МФЦ

Напомним, в этом году Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате.

К традиционному сбору сведений о населении теперь добавится возможность заполнения электронной анкеты на портале Госуслуг. Можно заполнить сведения за себя и проживающих совместно, — сообщила Заместитель Председателя Совета Министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

В Крыму Указом Главы создана Комиссия по подготовке и проведению ВПН в 2021 году на территории Республики Крым, 25 комиссий в городских округах и муниципальных районах, по каждому из направлений утверждены планы мероприятий, разработаны дорожные карты, отдельные их пункты уже выполнены.

Всероссийская перепись населения начнется в октябре 2021 года. Всего будет задано 33 вопроса, 23 из которых касаются социально-демографического блока. Это пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. При этом вас не будут спрашивать о размере дохода, только его источник, будь то работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение.

Особое внимание уделено вопросам привлечения к проведению переписи волонтеров. Представители волонтерского движения будут привлечены к информационно-разъяснительной работе по предстоящей переписи населения.

Справка: Численность населения республики составляет 1901,6 тыс. В Республике Крым 11 городских округов и 14 муниципальных районов, включающих 16 городов и 1003 сельских населенных пункта (поселков городского типа, сел и поселков).

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК