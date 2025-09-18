Жители Севастополя активно используют безналичный расчет

К началу июля 2025 года общее число банковских карт в обращении в Севастополе достигло 1,5 млн — больше двух единиц на одного горожанина. Годовой прирост составил 24,5%.

С января по июль этого года держатели карт совершили 109 млн транзакций, потратив в общей сложности более 203 млрд рублей. Средний чек составил около 2 тыс. рублей. Кроме того, севастопольцы активно использовали карты для уплаты обязательных государственных платежей, совершив около 100 тыс. таких операций.

При этом отмечается сокращение снятия наличных в банкоматах: количество операций за год снизилось на 9%, немногим превысив 4 млн транзакций.

В Севастополе функционирует развитая инфраструктура для безналичных расчетов, включающая 20,5 тыс. банкоматов и терминалов. Обеспеченность устройствами для приема карт составляет около 37 единиц на тысячу жителей.

Жители отдаленных сел Дальнее, Гончарное, Широкое, Передовое, Родниковое и поселка Солнечный в отделениях почтовой связи могут воспользоваться услугой «Наличные на кассе» — как альтернативой банкоматам. Данная опция позволяет снять до 5 тыс. рублей за одну операцию и не более 30 тыс. рублей в месяц.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

