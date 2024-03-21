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Жители Запорожской области получили путёвки на санаторно-курортное лечение в у
фото: pikist.com

Жители Запорожской области получили путёвки на санаторно-курортное лечение в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:59 21.03.2024

Социальный фонд России выдал первые путевки льготникам в Запорожской области на санаторно-курортное лечение в Крыму. Об этом сообщили в региональном отделении фонда по Запорожской области.

Отделение Социального фонда России по Запорожской области выдало первые путевки на санаторно-курортное лечение гражданам льготных категорий, имеющим право на получение соцподдержки от государства. С начала 2024 года ведется работа по заключению госконтрактов на санаторно-курортное лечение льготников. Региональный Соцфонд закупил 114 путевок в крымских здравницах на сумму более 3,6 млн рублей, — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что пациенты будут проходить профилактическое лечение в Специализированном спинальном санатории имени академика Н. Н. Бурденко в городе Саки Республики Крым. Учреждение специализируется на заболеваниях и последствиях травм спинного и головного мозга.

источник: ТАСС

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