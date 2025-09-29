Жительница Севастополя задержана за попытку отравить бойцов СВО

В Севастополе задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о позициях Черноморского флота и планировании отравления российских военнослужащих. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, гражданка России в сентябре 2023 года через мессенджер установила тайный контакт с представителями разведки Украины. Она собирала и передавала информацию о расположении кораблей и маршрутах перемещения личного состава и военной техники на территории Севастополя.

Она направила представителям ГУР Минобороны Украины фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак, – рассказали в ФСБ.

Кроме того, по данным следствия, работая шеф-поваром в одном из местных заведений, женщина намеревалась отравить бойцов, участвующих в специальной военной операции.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Она арестована, следственные действия продолжаются.

источник: РИА Новости Крым