Жительнице Коктебеля пришлось снести этаж в частном жилом доме

В пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю рассказали детали истории:

Жительница пгт. Коктебель, которая возвела четырехэтажный частный жилой дом, тем самым нарушив установленные технические нормы и действующие нормы безопасности. На данные нарушения отреагировала администрация населенного пункта. В дальнейшем согласно судебного решения гражданке было предписано снести незаконно возведенный четвёртый этаж. Должник не торопилась выполнять решение суда и идти на встречу представителям взыскателя. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов по г. Феодосия ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю в отношении гражданки возбуждено было возбуждено исполнительное производство. Тем не менее, должница решила также проигнорировать законные требования сотрудников органов принудительного исполнения.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении жительницы Коктебеля постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Однако и тогда женщина не выразила желания сносить самовольно возведенный четвертый этаж в своем частном жилом доме. Впоследствии судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Феодосия ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю неоднократно привлекал гражданку к административной ответственность за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера по ст. 17. 15 КоАП РФ. Согласно вынесенного судебного решения ей были назначены штрафы на общую сумму 5 тыс. рублей.

Предпринятые судебным приставом-исполнителем меры оказали на гражданку должный эффект и вскоре она оплатила назначенные ей штрафы, и в кратчайшие сроки снесла незаконно возведенный этаж. Судебный пристав-исполнитель осуществил выход по адресу нахождения объекта и составил акт об исполнении решения суда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю