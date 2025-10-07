Жителя Севастополя, подозреваемого в угрозах военнослужащим, «попросили» никуда не выезжать

Житель Севастополя, подозреваемый по делу об угрозах военнослужащим, находится под подпиской о невыезде, сообщили ТАСС в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в УФСБ сообщили, что задержан житель города Севастополя, подозреваемый в совершении публичных призывов к убийству военнослужащих Минобороны РФ. 39-летний мужчина в групповой переписке проукраинского Telegram-канала публиковал соответствующие комментарии. Экспертиза показала, что опубликованные тексты содержат побуждение к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

источник: ТАСС

