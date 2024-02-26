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Жителю Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении в 1992 году убийства

Жителю Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении в 1992 году убийства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:48 26.02.2024

Подробности от Следкома.

Об этом резонансном преступлении мы уже рассказывали. В Следкоме раскрыли некоторые подробности дела об убийстве, совершенном в Джанкойском районе в 1992 году.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя одного из сел Джанкойского района, обвиняемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Вечером 27 января 1992 года 24-летний местный житель ушел из дома, после чего о его местонахождении родственникам не было ничего известно. Спустя две недели тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Победная Джанкойского района. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, — рассказали в Следственном комитете.

Отметим, что на тот момент правоохранительными органами по подозрению в совершении тяжкого преступления привлекался его знакомый (забегая вперед, он-то и был убийцей), однако ему удалось избежать уголовной ответственности.

В настоящее время в рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами Следственного комитета, совместно с коллегами из полиции была организована работа по установлению обстоятельств убийства 32-летней давности, в ходе которой получены неопровержимые доказательства причастности того самого жителя Джанкойского района к гибели земляка.

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Установлено, что в тот вечер между ним и 24-летним молодым человеком произошел бытовой конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов молотком по голове, тело погибшего отвез на санках к реке, где выбросил в воду.

Следователем следственного отдела по городу Джанкой была выстроена грамотная работа с подозреваемым, в ходе которой он дал признательные показания в совершении убийства прошлых лет, а в рамках следственного эксперимента на месте показал – как совершал преступление, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время продолжается работа следователей и следователей-криминалистов по сбору и закреплению доказательственной базы.

 

 

 

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