Жителю Крыма вынесли приговор о госизмене за службу в ВСУ. Заочно

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок один год девять месяцев, — говорится в сообщении.
Судом установлено, что подсудимый в феврале 2022 года вступил в отдельную моторизованную бригаду Вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Действия подсудимого выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
От органов предварительного следствия подсудимый скрылся, объявлен в международный розыск.
источник: ТАСС
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