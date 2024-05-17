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Жителю вынесли приговор о госизмене за службу в ВСУ. Заочно
Иллюстрация: ВК

Жителю Крыма вынесли приговор о госизмене за службу в ВСУ. Заочно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 17.05.2024

Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении жителя региона, который вступил в ВСУ и принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, сообщила в Telegram-канале прокуратура республики.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок один год девять месяцев, — говорится в сообщении.

Судом установлено, что подсудимый в феврале 2022 года вступил в отдельную моторизованную бригаду Вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Действия подсудимого выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

От органов предварительного следствия подсудимый скрылся, объявлен в международный розыск.

источник: ТАСС

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