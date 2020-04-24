Живёте не по месту регистрации? В период режима самоизоляции могут возникнуть проблемы

Конституция РФ закрепила свободу выбора места жительства. Но те, кто живут не по месту своей регистрации, могут подтвердить, что без дополнительных сложностей им редко удается обойтись. А в свете текущих событий очевидно, что проблем стало еще больше.

Какие неприятности могут возникнуть, если живешь не по месту регистрации, и как от них защититься — в материале экспертов портала Юридические тонкости .

Во-первых, вероятность получить штраф стала сейчас намного выше

Как известно, в регионах России введены меры по временному ограничению свободы передвижения — где-то более строгие, где-то менее. Поэтому сотрудников полиции наделили полномочиями проверять, как граждане соблюдают указания властей. В большинстве городов на данный момент без угрозы штрафа можно выйти в ближайший к дому магазин, в аптеку либо чтобы вынести мусор или погулять с собакой. Для поездки на длительные расстояния требуется оформить специальный пропуск . Соответственно, если у вас нет разрешения, сотрудник полиции может проверить, действительно ли вы живете где-то рядом.

А как это подтвердить, если в паспорте стоит отметка о регистрации совершенно в другом районе, а то и регионе?

Стоит заранее побеспокоиться об этом и запастись нужными документами. Дело в том, что штамп о регистрации в паспорте не является единственным доказательством места жительства. И это неоднократно подтверждалось высшими судебными инстанциями (например, ВС РФ дело № 47-КГ14-13). Поэтому на случай выхода из дома можно запастись договором найма или безвозмездного пользования жилья, подписанного с собственником.

Также в качестве документов о месте фактического жительства могут приниматься справки от управляющей организации, участкового, акт, подписанный несколькими соседями.

Все это законные средства доказывания, которые помогут защититься от штрафа.

Кроме того, стоит учитывать, что никто не отменял штрафы за нарушение правил регистрационного учета.

Согласно ст. 19.15.2 КоАП РФ проживание в жилом помещении дольше 90 дней подряд без оформления временной регистрации влечет штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тысяч.

Поэтому есть смысл перезаключить договор найма с собственником, если он действует уже больше 90 дней.

Штраф не грозит только в двух случаях:

если гражданин без регистрации приходится близким членом семьи собственнику жилья (супруг, дети, родители, бабушки, дедушки, внуки),

и если у гражданина есть постоянная регистрация в том же населенном пункте соответствующего региона (при этом территория Москвы приравнивается к Подмосковью, Санкт-Петербурга — к Ленинградской области, Севастополя — к Республике Крым).

Во-вторых, проживание не по месту регистрации может создать проблемы при реализации социальных прав

Например, отказ в плановой медицинской помощи по полису ОМС или в предоставлении региональных субсидий и прочих льгот. Если вы с этим столкнулись, придется отстаивать свои права.

Гражданин может пользоваться медицинской помощью по системе ОМС по месту своего фактического проживания.

Сейчас есть возможность через портал Госуслуги подать электронное заявление о прикреплении к поликлинике по месту жительства, независимо от того, совпадает оно с местом регистрации или нет.

Выплату пенсии также можно перевести по месту жительства, направив электронное заявление в ПФР о запросе пенсионного дела с места прежнего жительства.

Адрес фактического проживания подтверждается при этом заявлением пенсионера, документы о регистрации представлять не требуется.

Что касается региональных льгот, то добиться их по месту фактического жительства, увы, не так просто. В большинстве случаев без суда не обходится. Но практика складывается в основном в пользу льготников.

Например, недавно женщина добилась через Верховный суд РФ, чтобы льготы, положенные ей как федеральному ветерану труда, предоставляли по месту временной регистрации. Тогда как правилами региона требовалось подтвердить постоянную регистрацию по месту жительства (ВС РФ дело № 18-КГ19-31).

Источник: Юридические тонкости