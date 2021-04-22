Живопись маслом на холсте: советы для начинающих

Масло — самый популярный в мире художественным материал, с помощью которого создавали картины великие мастера прошлого! И если когда-то живописцы хранили в секрете свои особые приемы, специальные инструменты и редкие пигменты, то сегодня благодаря урокам рисования маслом эта техника доступна каждому.

Вы решили начать писать маслом натюрморты, пейзажи и портреты? Эта статья содержит несколько полезных советов!

Выбор материалов

Холсты, краски, разбавители, кисти — как не потеряться во всем этом многообразии? К счастью, сегодня в открытом доступе можно найти любые мастер-классы от профессиональных художников!

Если вы только делаете первые шаги в живописи, то нет смысла покупать дорогие материалы: обратите внимание на средний ценовой сегмент. Поскольку масло отлично смешивается, приобретать набор красок тоже совсем не обязательно, нужные тубы лучше брать поштучно. И захватите лишние белила: они вам точно пригодятся!

Не покупайте слишком большие холсты для учебных работ, оптимальным будет размер примерно 30×40 см. Вам понадобятся кисти (щетина и синтетика) разных размеров, а еще разбавители: пинен, даммарный лак, льняное масло.

Поиск обучающих материалов

Мы рекомендуем вам найти бесплатные уроки или даже приобрести курс в одной из онлайн-школ, ведь чтобы успешно работать в этой технике, необходимо познакомиться с технологией масляной живописи. Если вы выбрали бесплатные уроки, то начинайте с простых натюрмортов, таких, где преподаватель показывает, как поэтапно писать яблоко или вазу.

Теория

Для того, чтобы извлекать максимум пользы из уроков и понимать преподавателя, изучайте терминологию и уделяйте время освоению художественной теории. Светотень, композиция, рефлекс, нюанс, линейная и воздушная перспектива, тон, контраст, оттенок — вы должны понимать значение каждого слова, чтобы говорить на одном языке с другими художниками. И обязательно запомните «‎правильные»‎ названия красок!

Практика

Но главное — практика. Старайтесь закреплять все полученные знания самостоятельно. Написали по онлайн-уроку яблоко вместе с преподавателем? А теперь загляните на кухню и начинайте рисовать собственный референс: грушу, луковицу или томат. Выполнили вместе с учителем сложный натюрморт? Значит, пора собирать собственную постановку!

Надеемся, что вы воспользуетесь советами из статьи. И помните: как бы страшно ни было начинать, уроки рисования маслом гарантированно доставят вам массу приятных моментов!