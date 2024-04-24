Живописцы Крыма и Севастополя запечатлели цветущий Херсонес на пленэре

Древний город Херсонес с его величественной архитектурой и духом тысячелетий, исходящим от каждого камня, всегда привлекает творческих людей. В начале этой недели запечатлеть живописные весенние пейзажи Херсонеса Таврического решили участники 27-го творческого пленэра, организованного Арт-отелем «Украина».

Севастополь – это очень притягательное место для художников. Здесь быстро меняется погода, интересное освещение, блики моря, белокаменная архитектура, есть живописные окрестности и культурно-исторические центры, как Херсонес Таврический. Основной интерес живописца – захватить утренние и вечерние часы, когда свет вынуждает художника по-новому взглянуть на архитектуру, ландшафт. Ведь картина – это такой же документ времени, здесь есть историческая составляющая, – рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Павел Хлебовский.

Он отметил, что в Херсонесе проходит большое количество пленэров, практически круглый год сюда приезжает множество художников, добавив, что музей-заповедник будет и дальше развивать сотрудничество с живописцами.

Заслуженный художник республики Крым Павел Шумов отметил, что художники на пленэре будут рисовать разные места Севастополя, однако Херсонес вызывает у него особо теплые чувства.

Пленэр – это впечатления, это импрессионизм, это концентрация художника, в мастерской столько картин никогда не напишешь. Мы рисуем и в Балаклаве, и в Бахчисарае, но в Херсонесе особенная атмосфера, здесь для художника постоянный восторг. Приходит вдохновение свыше, ты что-то чувствуешь, и хочется переложить эти эмоции на холст, – подчеркнул художник.

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Фото и материалы: отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»