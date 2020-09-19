Живые просмотры в YouTube – единственный путь к популярности видеоролика. Но помощь есть

Никакой «самодеятельности»!

Рано или поздно все мечтающие о продвижении, монетизации своих видеороликов и рекламе (опять же за деньги) в YouTube понимают: единственный индикатор популярности, влияющий на потенциальные рейтинги и доходы – количество живых просмотров. Да-да, просто так включить и выключить видео, посмотреть фрагмент без звука, заходить на собственную страницу сто раз на дню – детский лепет. Важны: глубина, продолжительность; это тот случай, когда качество перерастет в количество. Что делать? Обращаться за помощью к профессионалам. Переходим на полезный сайт sprintersmm.com и изучаем легальные, эффективные варианты увеличения просмотров. Кому-то нравится слово накрутка? Пусть будет накрутка. Важно, что это работает, стоит дешево, выводит ролики в ТОП YouTube.

Сразу договоримся, все сказки про «бесплатную и быструю» накрутку – такие сказки. Даже про «автоматическую настройку» браузера, который будет сам время от времени открывать заветную страницу на хостинге. Кончится это в лучшем случае тремя сотнями зачтенных просмотров и баном, в худшем – просто баном. Есть сервисы с самостоятельными «покупками кредитов», выполняемыми «заданиями» за некое мифическое продвижение видео. Заканчивается такое «сотрудничество» на второй-третий день, когда юзер осознает, что выполнил он намного больше, чем получил взамен. «Платники» тоже бывают разные. Уж точно нет веры «сервисам», что обещают заоблачные высоты рублей эдак за 50. Итак, доверять нужно профессионалам с опытом, рекомендациями-отзывами, адекватными ценами, гарантией выполненной работы.

Живые просмотры – наше всё

Самый важный момент такой накрутки – живые просмотры. Интеллект хостинга учитывает не только глубину, продолжительность просмотра, лайки, в конце концов, но и аудиторию. Ее географию, социальный и качественный состав, в частности, соотношение числа подписчиков и зрителей, ссылки и продвижение, предложения и комментарии, динамику. Да-да, несколько тысяч просмотров за час – сигнал модераторам YouTube: «работают боты».

Поэтому продвижение видео требует не только тактики, но и стратегии. Для этого на сервисе sprintersmm.com есть пакетные предложения. Не торопитесь, изучите их внимательно, прежде чем что-то заказывать. Есть смысл прочитать все предложения и посмотреть отзывы благодарных клиентов. Каждый случай, по-своему, уникальный, но задача – продвижение видео на популярном хостинге YouTube – одна. И ради ее достижения лучше не заниматься «самодеятельностью», а обращаться за помощью к тем, кто отвечает за результат.