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Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:22 10.06.2020

…А за скрюченной рекой в скрюченном домишке… И не мышки жили, а самые обычные люди. Трудно представить, что в XXI веке в городе федерального значения Севастополе, в курортной жемчужине Балаклаве есть такое «социальное жилье». Где? А на «Богданке» — в районе ул. Богдана Хмельницкого – отдаленной части приморского городка, которую туристам точно не показывают.

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Дела депутатские привели сюда лидера Общественного Движения «Доброволец» Дмитрия Голикова. К нему обратилась за помощью семья, проживающая в этом «скрюченном домишке». И не за деньгами, а за подмогой в решении бюрократических проволочек.

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Семья (в которой ребенок-инвалид, но не в этом дело) проживает в этом доме, готова сделать перестройку, капремонт, улучшить бытовые условия, не претендуя ни на увеличение жилплощади, ни новую квартиру, ни на ремонт от ЖКХ. А… нельзя. Почему?

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Наверное всё в этом мире держится на оптимизме? — спрашивали мы с Дмитрием Голиковым друг у друга, возвращаясь с депутатского выезда. Потому что только оптимизм может помочь молодой семье с ребёнком-инвалидом и ещё тремя домочадцами жить на 28 метрах жилья социального найма, полученного предками ещё при советской власти и превратившегося к сегодняшнему дню в развалины. Без душа, без туалета, без газа, с дырой в потолке и отвалившимся крыльцом-пристройкой, — рассказывает сопредседатель – координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова. — И рады бы ребята облагородить своё жилище, и средства есть — работают, стараются. Но, не положено… Уже к кому только не обращались (ведь законопослушные..): «Разрешите разрушить жуткие сени-прихожую, которая уже на 20 см от дома сама «ушла»! Мы взамен новую построим, ванну-туалет себе сделаем. Не просим ничего — всё сами!» «Нет», «Не положено» «Проведите экспертизу за свой счёт, признайте негодным – демонтируем».

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

У социального жилья – свои законы, нормативы и правила. «Если каждому дай волю»… Только вот такой домик «после бомбежки» — как нам кажется – особый случай.

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Михаил — глава семейства оптимизма не теряет, уверен, что «Доброволец» поможет. Так и сказал Голикову: «Дима, я в Интернете тебя нашёл. Знаю, что поможешь».

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Человек и обратился к нам за помощью, чтобы сделать улучшение и ремонт в доме, который относится к категории социального жилья. Попробуйте, официально получить разрешение на это… Сделаешь сам, могут вообще попросить покинуть и ещё посчитают вдогонку. Но фасад он в любом случае не потянет. Надо помогать, — говорит Дмитрий Голиков.

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Лидер «Добровольца» уже связался и с Управляющей Компаний, и с юристами, и с экспертами в Жилищном кодексе, и со спецами в сфере ЖКХ. Проблемных вопросов здесь уйма: подключение газа, экспертизы «перестройки», ремонт чердака, который, как выясняется, и не чердак вовсе, а… тоже «социальное жилье», ну да, и фасад, и сени, и лестница…

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

С тяжёлым сердцем и с тяжёлой кипой копий переписки Михаила с инстанциями распрощались мы с молодой семьёй. Но мы скоро вернёмся, — пообещал лидер севастопольского «Добровольца».

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Честно говоря, не только в нормативах и бюрократии дело. Ну не должны в наше время люди жить в таких условиях. Хотя, нас правят «бывалые»: и хуже бывает. Жизненные истории они такие, тоже «скрюченные», обычно.

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».
 

Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

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