Жизненные истории от севастопольского «Добровольца». Скрюченный домишко на «Богданке»

…А за скрюченной рекой в скрюченном домишке… И не мышки жили, а самые обычные люди. Трудно представить, что в XXI веке в городе федерального значения Севастополе, в курортной жемчужине Балаклаве есть такое «социальное жилье». Где? А на «Богданке» — в районе ул. Богдана Хмельницкого – отдаленной части приморского городка, которую туристам точно не показывают.

Дела депутатские привели сюда лидера Общественного Движения «Доброволец» Дмитрия Голикова. К нему обратилась за помощью семья, проживающая в этом «скрюченном домишке». И не за деньгами, а за подмогой в решении бюрократических проволочек.

Семья (в которой ребенок-инвалид, но не в этом дело) проживает в этом доме, готова сделать перестройку, капремонт, улучшить бытовые условия, не претендуя ни на увеличение жилплощади, ни новую квартиру, ни на ремонт от ЖКХ. А… нельзя. Почему?

Наверное всё в этом мире держится на оптимизме? — спрашивали мы с Дмитрием Голиковым друг у друга, возвращаясь с депутатского выезда. Потому что только оптимизм может помочь молодой семье с ребёнком-инвалидом и ещё тремя домочадцами жить на 28 метрах жилья социального найма, полученного предками ещё при советской власти и превратившегося к сегодняшнему дню в развалины. Без душа, без туалета, без газа, с дырой в потолке и отвалившимся крыльцом-пристройкой, — рассказывает сопредседатель – координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова. — И рады бы ребята облагородить своё жилище, и средства есть — работают, стараются. Но, не положено… Уже к кому только не обращались (ведь законопослушные..): «Разрешите разрушить жуткие сени-прихожую, которая уже на 20 см от дома сама «ушла»! Мы взамен новую построим, ванну-туалет себе сделаем. Не просим ничего — всё сами!» «Нет», «Не положено» «Проведите экспертизу за свой счёт, признайте негодным – демонтируем».

У социального жилья – свои законы, нормативы и правила. «Если каждому дай волю»… Только вот такой домик «после бомбежки» — как нам кажется – особый случай.

Михаил — глава семейства оптимизма не теряет, уверен, что «Доброволец» поможет. Так и сказал Голикову: «Дима, я в Интернете тебя нашёл. Знаю, что поможешь».

Человек и обратился к нам за помощью, чтобы сделать улучшение и ремонт в доме, который относится к категории социального жилья. Попробуйте, официально получить разрешение на это… Сделаешь сам, могут вообще попросить покинуть и ещё посчитают вдогонку. Но фасад он в любом случае не потянет. Надо помогать, — говорит Дмитрий Голиков.

Лидер «Добровольца» уже связался и с Управляющей Компаний, и с юристами, и с экспертами в Жилищном кодексе, и со спецами в сфере ЖКХ. Проблемных вопросов здесь уйма: подключение газа, экспертизы «перестройки», ремонт чердака, который, как выясняется, и не чердак вовсе, а… тоже «социальное жилье», ну да, и фасад, и сени, и лестница…

С тяжёлым сердцем и с тяжёлой кипой копий переписки Михаила с инстанциями распрощались мы с молодой семьёй. Но мы скоро вернёмся, — пообещал лидер севастопольского «Добровольца».

Честно говоря, не только в нормативах и бюрократии дело. Ну не должны в наше время люди жить в таких условиях. Хотя, нас правят «бывалые»: и хуже бывает. Жизненные истории они такие, тоже «скрюченные», обычно.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

