Жуткое ДТП под Инкерманом: ВАЗ буквально разорвало

Накануне вечером на трассе «Симферополь – Севастополь», в районе поворота на Северную сторону и железнодорожного моста под Инкерманом, произошло ДТП, в результате которого тяжелые травмы получил один человек. Судя по повреждениям авто – это просто чудо, что мужчина выжил. «Жигули» буквально разорвало.

Мужчина, 1974 г.р. получил закрытую черепно-мозговую травму и был направлен в первую городскую больницу. Сотрудники МЧС выполнили работу по отключению аккумуляторной батареи и по ограждению места происшествия, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

На месте ДТП работали все оперативные службы. Очевидцы рассказали: ВАЗ 2105 «закрутило» на мокрой дороге, а сзади его «догнала» на полном ходу иномарка («Крайслер»).

Из обсуждения ДТП в группе ВК, Автопартнер Крым:

Обе машины шли сверху, первую (белую) сильно закрутило, как на льду, и тут в нее влетела машина, ехавшая за ней. Я проезжала, возвращаясь из Симферополя, тяжела дорога в такой дождь.. Не видела, пока почти не уперлась в этот замес.. В свете фар ошметки, оторванный мост авто.. и человека в разорванном авто, в белом, советском, выжил ли он… Жесть просто, что за участок дороги… Неужели нельзя несколько мачт освещения поставить…

Отметим, что второй участник ДТП также получил повреждения. О силе удара свидетельствует фото повреждений иномарки.

Фото: ВК, Автопартнер Крым.