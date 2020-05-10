Жуткое ночное ДТП в Инкермане

Этой ночью в Инкермане, в районе развилки на железнодорожный переезд, мост через реку Черная и ТЭЦ произошло ДТП, которое по предварительной информации, унесло жизнь одного человека.

Столкнулись «Dodge Stratus» и грузовик «Volkswagen». Официальной информации ни от МЧС, ни от ГИБДД пока нет. Идет поиск очевидцев аварии. Предварительно, ясно, что на огромной скорости «Додж» «влетел» под задний мост грузовику и «прошил» его, вырвав, собственно, сам мост.

Характер повреждений легковушки говорит о том, что водитель не выжил. Убирали покореженные авто уже утром.

В 6-м часу утра грузовик стоял поперек дороги что в сторону Жидилова. Легковушка в том же направлении, но почти на путях. Мост, рессоры, пластик и бампер тоже в том же направлении от Инкермана. Легковушка на вылет прошла. Между легковушкой и грузовиком было не менее 100 м. Я не могу представить, с какой скоростью она летела. Легковая залетела ему под заднее колесо и вырвала мост. Вопрос! Зачем на том месте так летать? – из обсуждений в группе ВК Автопартнер Крым.

Все фото: ВК, Автопартнер Крым.