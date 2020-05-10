Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Жуткое ночное ДТП в Инкермане

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жуткое ночное ДТП в Инкермане
Фото: ВК, Автопартнер Крым

Жуткое ночное ДТП в Инкермане

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:59 10.05.2020

Этой ночью в Инкермане, в районе развилки на железнодорожный переезд, мост через реку Черная и ТЭЦ произошло ДТП, которое по предварительной информации, унесло жизнь одного человека.

Жуткое ночное ДТП в Инкермане

Столкнулись «Dodge Stratus» и грузовик «Volkswagen». Официальной информации ни от МЧС, ни от ГИБДД пока нет. Идет поиск очевидцев аварии. Предварительно, ясно, что на огромной скорости «Додж» «влетел» под задний мост грузовику и «прошил» его, вырвав, собственно, сам мост.

Жуткое ночное ДТП в Инкермане

Характер повреждений легковушки говорит о том, что водитель не выжил. Убирали покореженные авто уже утром.

Жуткое ночное ДТП в Инкермане

В 6-м часу утра грузовик стоял поперек дороги что в сторону Жидилова. Легковушка в том же направлении, но почти на путях. Мост, рессоры, пластик и бампер тоже в том же направлении от Инкермана. Легковушка на вылет прошла.

 Между легковушкой и грузовиком было не менее 100 м. Я не могу представить, с какой скоростью она летела.

Легковая залетела ему под заднее колесо и вырвала мост.

Вопрос! Зачем на том месте так летать? – из обсуждений в группе ВК Автопартнер Крым.

Жуткое ночное ДТП в Инкермане

Все фото: ВК, Автопартнер Крым.

Жуткое ночное ДТП в Инкермане

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.