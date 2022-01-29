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"ЗипЛифт" - запчасти для лифтов, эскалаторов и траволаторов
фото: pxhere.com

«ЗипЛифт» — запчасти для лифтов, эскалаторов и траволаторов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:55 29.01.2022

Лифты, эскалаторы и траволаторы на день сегодняшний — неотъемлемая часть подавляющего большинства крупных инфраструктурных объектов. Причём «службу служат» они как в промышленных, офисных, торговых, так и в жилых зданиях. Работают как внутри помещений, так и на открытых пространствах. Да, разумеется, это оборудование в зависимости от своего предназначения отличается функционалом и внешними конструктивными особенностями. Но суть остаётся одной — это непростые агрегаты: эксплуатация требует соблюдения определённых правил, обслуживание осуществляется исключительно специалистами.

Надо ли при этом говорить, что и с деталями ситуация здесь обстоит непросто? В том плане, что такая техника — в случае необходимости ремонта — не терпит непрофессионального «лечения», тем более, если речь идёт о замене запчастей. Вариант — «если нет оригинальной детали, то заменим «плюс-минус» подходящей» — с такого рода устройствами не работает от слова «совсем». Почему? В компании «ЗипЛифт» ziplift.ru, специализирующейся на продаже, доставке, монтаже и техническом обслуживании запчастей для эскалаторов и траволаторов по всей России, отмечают — надежность и бесперебойность подъёмно-транспортных машин зависит от своевременного проведения регламентных работ по техническому обслуживанию механизмов и замене исчерпавших свой срок деталей узлов и компонентов.

Немаловажным фактором в данном случае является также и качество запасных частей. Они должны быть оригинальными или аналогичными по основным характеристикам, а их поставщик нести ответственность и предоставлять максимально возможную гарантию, — подчёркивают эксперты. 

Только такой подход гарантирует главное: оборудование будет застраховано от внезапного выхода из строя, а значит — будет обеспечена безопасность при его эксплуатации.

Компания «ЗипЛифт» — комплектующие прямо с заводов-производителей

Те, кто эксплуатирует лифты, эскалаторы и траволаторы достаточно долгий срок, подтвердят — далеко не всегда в доступе есть необходимые детали, тем более, если речь идёт о замене редких запчастей. Именно поэтому крайне важно сотрудничать с поставщиком комплектующих, который работает с максимально широким кругом заводов-производителей, а также крупными оптовыми базами.

Хорошая новость в том, что такие компании есть — и «ЗипЛифт» здесь в лидерах. Специалисты работают с двумя десятками брендов, ориентированных на выпуск деталей для лифтов, эскалаторов и траволаторов. Все запчасти — представлены в каталоге компании.

В случае, если не смогли найти запасную часть по артикулу или в соответствующем разделе каталога — клиенты нам звонят. Мы делаем запрос на завод-производитель и в несколько оптовых баз и с высокой вероятностью в течение рабочего дня находим все комплектующие для планового или экстренного ремонта эскалатора или траволатора, — отмечают специалисты компании.

Компания «ЗипЛифт» — оперативная помощь

Ещё один важный момент сотрудничества с «ЗипЛифт» — на комплектующие, которые приобретаются через каталог компании, распространяется гарантия до 24 месяцев. При этом специалисты оказывают клиентам ряд услуг (по требованию), которые помогают поддерживать технику в идеальном рабочем состоянии. В частности:

  • устанавливают детали;
  • осуществляют регулярную проверку «трудоспособности» оборудования (техническое обслуживание);
  • оперативно устраняют возникающие неполадки в работе конструкций.

И разумеется: консультанты «ЗипЛифт» — в случае необходимости — помогают клиентам подобрать необходимую деталь, буквально за руку «проводя» заказчика по ассортименту каталога, помогая в идентификации запчастей.

ЗипЛифт - запчасти для лифтов, эскалаторов и траволаторов


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