Знак общественного признания «Звезда Артека» получили две крымские школьницы, сообщили в министерстве образования, науки и молодежи РК.

В Международном детском центре «Артек» завершилась 1 смена 2022 года «Время лидеров». Ее участниками стали 1592 школьника из разных регионов страны, в том числе 524 президента ученического самоуправления Республики Крым. По традиции лучшие представители каждого лагеря получили главную награду «Артека» – знак общественного признания «Звезда Артека», — говорится в сообщении.

По итогам первой смены 2022 года за высокие личные достижения, успешное участие в программах лагеря, уважение сверстников и артековского сообщества «Звездами Артека» стали:

— София Лушина (детский лагерь «Янтарный»), президент ученического самоуправления МБОУ «Холмовскся СОШ» Бахчисарайского района;

— Яна Мещерякова (детский лагерь «Хрустальный»), заместитель президента МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова» Красногвардейского района.

Смена для лидеров ученического самоуправления Крыма была организована в рамках региональной квоты при поддержке Главы РК Сергея Аксёнова. Эта смена была посвящена и направлена на развитие у подростков лидерских качеств, способностей думать и действовать самостоятельно, не бояться принимать решения, брать на себя ответственность и вести за собой людей.

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