«Знакомая» обокрала в Саках слепого инвалида

В Саках в полицию обратился инвалид по зрению, который сообщил о краже. Мужчина рассказал стражам порядка, что подозревает в краже свою знакомую, жительницу Сакского района.

Оперативники установили, что деньги были похищены из кармана куртки вместе с банковской картой. Полицейские выяснили, что с момента кражи списаний средств с банковского счета не было, общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 30 тысяч рублей — столько наличных денег было у заявителя. В результате оперативно-розыскных мероприятий версия потерпевшего о причастности его знакомой к краже подтвердилась. Оперативники собрали достаточно доказательств, под тяжестью которых женщина признала свою вину, — сообщили в МВД по РК.

45-летняя подозреваемая рассказала, что похищенные деньги потратила на собственные нужды. По ч.2 ст.158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен комплекс необходимых следственных действий. Санкция статьи за совершение тайного похищения чужого имущества предусматривает наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.