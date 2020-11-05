Знакомимся с кандидатами на должности вице-губернаторов Севастополя

В соответствии с Законом города Севастополя губернатор Михаил Развожаев внес в региональный парламент кандидатуры новых вице-губернаторов. Глава Заксобрания Владимир Немцев сообщил, как пройдет процедура утверждения кандидатур.

Депутаты рассмотрят и обсудят поступившие предложения от Губернатора на заседаниях постоянных комитетов до конца недели. Окончательное решение по каждой кандидатуре парламент Севастополя примет уже непосредственно на пленарном заседании во вторник. Какие-то кандидаты нам уже знакомы по работе в городе. При принятии решения мы учтем и заслуги, и просчеты конкретного лица, ориентируясь, в том числе и на обращения наших граждан в тех сферах, за которые отвечал чиновник, — пояснил Владимир Немцев.

Глава севастопольского парламента рассказал, какие области жизнедеятельности и развития города будет курировать каждый из представленных претендентов на должности вице-губернаторов.

Парикин Алексей Николаевич будет отвечать за налоговую и финансовую политику в городе, в том числе разработку и исполнение бюджета, проведение процедур государственного заказа. Также его сфера ответственности – это развитие потребительского рынка, аграрного комплекса и сельских территорий, капитальное строительство и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, управление государственным имуществом в Севастополе, обеспечение регистрации прав и кадастра. Кроме этого, за ним закреплены такие направления развития, как дорожное хозяйство с ремонтами и строительством, ветеринария и архивное дело.

Сферами ответственности Литовко Марии Александровны станут организация процесса разработки, утверждения, корректировки стратегии социально-экономического развития города Севастополя, в том числе плана мероприятий и региональных проектов, сопровождение выполнения национальных проектов, развитие механизмов государственно-частного партнерства, организация проектной деятельности в правительстве Севастополя, анализ реализации государственных программ. Помимо этого, за ней закреплены развитие внешнеэкономических и международных связей города Севастополя, привлечение в город передовых технологий, создание благоприятных условий для развития туризма в Севастополе, обеспечение развития региональной информатизации, реализация государственной политики в сфере связи на территории города, развитие системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Пирогова Светлана Валентиновна продолжит заниматься вопросами планирования деятельности правительства Севастополя, правового обеспечения работы губернатора и правительства, определения основных направлений государственной гражданской службы, а также организации взаимодействия губернатора и правительства с Администрацией Президента РФ, Федеральным Собранием РФ, федеральными органами исполнительной власти, Законодательным Собранием города. Также Светлана Валентиновна будет курировать внутренний финансовый контроль, контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и правовых актов города Севастополя о контрактной системе сферы закупок. Кроме того, она будет заниматься организацией работы по приему писем и обращений граждан, адресованных губернатору города Севастополя и его заместителям, вопросами, связанными с деятельностью мировых судей.

Новый для города кандидат – Михеев Игорь Анатольевич. За ним закреплены все направления работы в сфере образования и науки, культуры, искусства, кинематографии, а также физической культуры и спорта.

И последняя представленная кандидатура – Кулагин Александр Андреевич. Предполагается, что он продолжит курировать работу в социальной и медицинской сферах. Сюда входит и поддержка многодетных семей, малообеспеченных групп населения, создание условий по улучшению демографической ситуации, кроме этого он должен осуществлять контроль в отношении соблюдения трудового законодательства работодателями.