«Золотой Мультидом»: в профессии «риэлтор» — нет предела совершенству

«Мультидом» — севастопольское агентство недвижимости, которое вот уже 25 лет решает пресловутый «квартирный вопрос» — здесь. Точнее — вопросы. Ведь в клиентской базе АН сотни тех, кто обращался к «мультидомовцам» с просьбами продать, купить, обменять, помочь сдать или снять квадратные метры… Сколько было таких «операций»? Сотрудники «Мультидома» подсчитывать уже и не берутся. Каждая сделка, говорят, конечно, уникальная, но дело ведь не в их количестве, а буквально в качестве. Точнее в «качественном движении» коллектива АН. Потому и смотрят на сделки не с точки зрения их «множества», а с позиции: каждая сделка — это очередной повод к профессиональному росту.

Скажете, невозможно быть в постоянном стремлении стать лучше? «Мультидомовцы» с этим утверждением однозначно не согласятся. В компании уверены: в профессии «риэлтор» нет предела совершенству. И не потому, что сотрудники АН — все как один — перфекционисты. Просто по-другому в этой сфере выжить не получится. А идти вперёд, набирая обороты, и подавно.

Есть ли у «мультидомовцев» секреты, которые помогают реализовываться? Ответ на этот вопрос в каждом случае, конечно, будет свой. Но! Есть в АН «Мультидом» замечательная традиция: каждый год — в День рождения компании — лучшие сотрудники получают отличительный знак. Именуется он соответствующе — «Золотой Мультидом».

Так вот, все «лауреаты» награды сходятся во мнении: главное в деятельности риэлтора — работать с полной отдачей делу! Впрочем, говорят «мультидомовцы», и это ещё не всё…

По итогам 2020 года обладателями «Золотого Мультидома» стали сразу два сотрудника компании: Георгий Массальский и Екатерина Шестопалова. Так вот, у каждого из них «в багаже» добрый десяток принципов, помогающих в риэлторской работе.

Первое и главное качество, определяющее профессиональный уровень риэлтора, — ответственность! Во-первых, потому что речь идёт о серьёзных вещах: недвижимость — это большие деньги. Во-вторых, потому, что каждый шаг в этом деле «завязан» на обязательном соблюдении законодательства. В-третьих: мы же работаем с людьми и, чтобы достичь поставленного результата, доводится сводить воедино многое — без внимательного отношения к каждой мелочи решать задачи просто невозможно, — констатирует эксперт по недвижимости, оценщик АН «Мультидом» Георгий Массальский.

Екатерина Шестопалова — эксперт по коммерческой и жилой недвижимости АН «Мультидом» — в свою очередь отмечает, что в профессии «риэлтор» можно чувствовать себя «на плаву» только в том случае, если постоянно находишься в движении:

Профессия «риэлтор» такова, что каждый год – новый. Выходят новые нормы, обновляется законодательство и приходится фактически всё начинать с начала. На месте надолго не задержишься. Потому что, когда напротив тебя садится человек – клиент – то он ждёт от тебя буквально всего и сразу. И информации, и работы, и решения проблем. Да, кто не знаком с работой риэлтора близко, считают, что её суть – «купил-продал». На первый поверхностный взгляд — возможно. Но! По факту сегодня риэлторы и строители, и юристы, и финансисты, и те, кто знает налоговое, миграционное, уголовное законодательство, применимое к каждой конкретной ситуации. Приходится постоянно учиться, чтобы соответствовать запросам клиентов. Это сложно, но иначе ни о каком профессиональном росте, движении, заработках и т.д. и речи быть не может.



Понять… И объяснить, чтобы поняли

Работа с людьми, действительно, очень обязывает. Тем более, когда приходится придерживаться линии поведения «и нашим и вашим». А в сфере недвижимости именно этот фразеологизм — в самом хорошем смысле этих слов — часто задачи и решает.

Один из самых сложных моментов, но на котором держится вся наша работа, — лояльность по отношению к каждому клиенту. Даже если это две стороны одной сделки, которые по каким-либо причинам конфликтуют, риэлтор не может поддерживать кого-то одного. Важно понять и принять каждого! Во главе угла — паритетные отношения. Только так можно достичь результата, который устроит всех. И это бывает очень трудно сделать. И здесь высший пилотаж — за «кулисами» сделки может происходить, что угодно, но по факту — каждый клиент должен чётко знать и видеть на деле, что его интересы соблюдаются максимально скрупулёзно и во благо, — подчёркивает Георгий Массальский.

Причём доказывать, что риэлтор действует действительно во благо, порой доводится жёстко.

Многие просто не слышат, что ты им говоришь. Большинство в том же законодательстве «плавают», руководствуются знаниями, полученными по принципу «слышал звон», как результат — имеют ошибочную информацию по тому или иному вопросу, но при этом пытаются отстоят во что бы то ни стало свою точку зрения. Объясняешь: так сделаете — вреда не избежать. Не слышат.., — говорит Екатерина Шестопалова. — Приходится доказывать, вооружаясь документами, просчитывая наперёд все детали ситуации, наглядно показывая, что и как… Бывают — обижаются на такой напор, но иначе никак! Мы ведь — как специалисты, знающие, как правило, все возможные «подводные камни» — отвечаем за всё, что так или иначе, но имеет отношение к каждой конкретной сделке и её последствиям.

И мама тут причём, и случайности не случайны…

По статистике, только один из пятнадцати новичков, пробующих свои силы в сфере недвижимости, задерживается в профессии. Почему так? Всё выше сказанное — в главных причинах такого положения дел. При этом «риэлторство» — занятие, к которому нет единственно верного пути. Да и на первых порах практически невозможно предугадать, кому из стажёров удастся в итоге стать экспертом, а кому и начинать не стоило. В этот бизнес, говорят знатоки, приходят самыми разными дорогами. Кто-то совершенно случайно:

Я стала риэлтором, потому что просто нужно было зарабатывать на жизнь. Попробовала, получились. Теперь чётко могу сказать — это моё дело. Я его не просто люблю, я им живу. Это и профессия, и хобби, и все мои каждодневные 24 часа. И понимаю, что дальше — будет больше. Все мои цели связаны с этой работой. Хорошо, что и она мне отвечает взаимностью. Риэлтор — это талант? Да. Но однозначно — многое решает трудоспособность. Ну и, наверное, умение достигать целей. Я, к примеру, точно знала, что на этот раз «Золотой Мультидом» получу. Время пришло и я готова была год назад поставить себе такую олимпийскую планку и перепрыгнуть её. Получилось, — говорит Екатерина Шестопалова.

… а кто-то и по факту рождения:

Ну разумеется это так… Я же Массальский. Я видел, как создавался «Мультидом», как компания становилась на ноги. Переживал вместе с ней все кризисы. Мама (ред. — Наталья Яковлевна Массальская, директор АН «Мультидом» ) из той категории людей, которые не делят жизнь на работу и домашние дела. Это единое целое. Естественно, рано или поздно, но возник вопрос, что нужно вливаться в компанию. Да и, честно говоря, это само по себе как-то произошло. Случилось и всё. Однозначно — не жалею, — констатирует Георгий Массальский.



Один в поле — не воин

И это утверждение оба «золотых мультидомовца» определяют основополагающим. Считают, что многого в профессии «риэлтор» добились потому, что рядом люди, которые всегда готовы и помочь, и поддержать, и научить, и защитить.

АН «Мультидом» сегодня — это семья. Без преувеличения. Здесь работают в команде. Ты не один. Каждый день появляются цели, к которым мы стремимся все вместе. Конечно, такой компания сама по себе не стала. Её делают люди, и — в первую очередь — директор Наталья Яковлевна Массальская. Она смогла так изначально организовать работу, и мы поддерживаем эти принципы. Это даёт результаты как в целом предприятию, так и каждому из сотрудников в отдельности. «Мультидом» вот уже более 25 лет в соответствии с этим алгоритмом действует, и, как видим, он в полной мере оправдывает себя, — отмечает Екатерина Шестопалова. — И! Здесь ценят сотрудников и говорят им «спасибо»! Есть такое выражение: «Люди меняются, кресла остаются». Так вот в «Мультидоме» всё наоборот: кресла в офисах меняются на более комфортные, а люди в них остаются. Здесь кадрами не разбрасываются. Также один из главных принципов деятельности компании, культивируемых Натальей Массальской.

Каким «Мультидом» видят его «золотые» сотрудники в дальнейшем?

Компанией, которая идёт в ногу со временем, и точно знает, чего хочет клиент здесь и сейчас. Развитие? Да мы же постоянно в этом процессе, так что не мечтаем о нём, а воспринимаем как данность вот уже 25 лет. Совершенствование — это и есть «высший пилотаж» в профессии «риэлтор»! На этом АН «Мультидом» и держится, — констатирует Георгий Массальский.