Золототысячник — состав, лекарственные свойства и применение

Золототысячник это не только красивое двулетнее растение, но и незаменимой трава в народной медицине. Он прекрасно растет в местах, где много света и солнца – на лугах, открытых опушках и полянах. Четырехгранный стебель высотой не более 50 см имеет листья различной формы и бело-розовые соцветия. Это растение цветет около двух месяцев – с июля по август. Такая трава произрастает в Западной Сибири и в некоторых европейских зонах.

Полезные свойства золототысячника

Такое уникальное растение как золототысячник содержит большое количество различных элементов: кислоты и алкалоиды, а также серу, железо, олово, эфирные масла и смолы. Чай, приготовленный из данной травы, улучшает аппетит, а самое главное – восстанавливает функции кишечника. Кроме того, золототысячник оказывает желчегонное, противовоспалительное и обезболивающее действие на человеческий организм.

Многочисленные полезные вещества травы активно используются для облегчения состояния больных и излечения от различных недугов:

используется в качестве глистогонного средства;

мягко действует при устранении запоров;

способствует восстановлению организма, помогает справиться с болями;

действует, как желчегонное;

справляется с воспалительными процессами;

способствует остановке кровотечений;

используется при лечении гастрита и болезней почек;

нормализует работу желудка и кишечника;

помогает справиться с хроническим гайморитом и недугами полости рта и гортани;

улучшает общее состояние женщин при токсикозе.

Следует отметить, что данная лекарственная трава применяется при кровотечениях, поскольку она отлично останавливает кровь. В народной медицине золототысячник используется и как слабительное средство.

Золототысячник — применение в народной медицине

Наряду с народной, золототысячник применяется и в традиционной медицине. Препараты из этой целебной травы используются при переутомлении, нервном истощении и малокровии, а также помогут избавиться от метеоризма. Различные настои и отвары оказывают благотворное воздействие на организм человека при гайморите, мигренях, аллергиях и всевозможных кожных заболеваниях. Наружное применение лекарственных препаратов на основе золототысячника поможет вылечить экзему, сыпь или раны, не заживающие длительное время.

При экземе, различных кожных высыпаниях, фурункулезе, подагре , для заживления ран рекомендуется свежий сок растения: смочить ватку соком и приложить к больному месту.

, для заживления ран рекомендуется свежий сок растения: смочить ватку соком и приложить к больному месту. Сок растения используется и при отите, его нужно несколько раз в день закапывать в больное ухо.

его нужно несколько раз в день закапывать в больное ухо. При обнаружении глистов следует приготовить отвар : взять по 0,5 ч. л. золототысячника и полыни, залить 0,20 л воды и прокипятить в течение 20 минут. Пить по 1 ст. л. с утра натощак 7 дней.

: взять по 0,5 ч. л. золототысячника и полыни, залить 0,20 л воды и прокипятить в течение 20 минут. Пить по 1 ст. л. с утра натощак 7 дней. При холецистите, сахарном диабете, хроническом гепатите помогает рецепт настоя: 1 ст. л. сырья запарить 1 л кипятка. Когда остынет – процедить. Пить за час до приема пищи по трети стакана.

1 ст. л. сырья запарить 1 л кипятка. Когда остынет – процедить. Пить за час до приема пищи по трети стакана. Для улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта делают настой: на водяную баню поставить 0,20 л горячей воды с 2 ст. л. сырья. Прикрыв крышкой, выдержать 15 минут, отставить на 45 минут, после чего отфильтровать. Довести до первоначального объема, добавив кипяченой воды. Употреблять утром и вечером до еды по 0,10 л. Хранить такое средство рекомендуется не более 2 дней.

на водяную баню поставить 0,20 л горячей воды с 2 ст. л. сырья. Прикрыв крышкой, выдержать 15 минут, отставить на 45 минут, после чего отфильтровать. Довести до первоначального объема, добавив кипяченой воды. Употреблять утром и вечером до еды по 0,10 л. Хранить такое средство рекомендуется не более 2 дней. Для усиления аппетита готовят чай: взять в равных долях траву золототысячника, полыни горькой и трилистника водяного, заварить в 0,20 л кипящей воды, дать отстояться 20 минут. Выпивать 1 ст. л. до еды.

взять в равных долях траву золототысячника, полыни горькой и трилистника водяного, заварить в 0,20 л кипящей воды, дать отстояться 20 минут. Выпивать 1 ст. л. до еды. Растение входит в состав желчегонного средства: 0,20 л кипятка запарить 1 ст. л. сбора из золототысячника, чистотела и руты лекарственной (в равных долях). Как настоится – принимать по 50 мл 3 раза в сутки.

0,20 л кипятка запарить 1 ст. л. сбора из золототысячника, чистотела и руты лекарственной (в равных долях). Как настоится – принимать по 50 мл 3 раза в сутки. При воспалении желчного пузыря используют сбор из золототысячника, цветов цмина песчаного и аирного корня в равных долях. На 0,50 л холодной воды взять 6 г сбора и оставить на ночь. Утром проварить 5 минут, начиная с момента закипания. Выпить стакан средства натощак утром. Остальное употребить в течение дня, распределив на несколько приемов, через 0,5 часа после еды.

Траву успешно применяют при лечении алкоголизма, целители предлагают 2 способа.

Отвар от алкоголизма: 2 ст. л. сырья прокипятить в 0,20 л воды 10 минут. Дать настояться 3 часа. Пить трижды за день по 70 мл не менее 10 дней.

2 ст. л. сырья прокипятить в 0,20 л воды 10 минут. Дать настояться 3 часа. Пить трижды за день по 70 мл не менее 10 дней. Настойка от алкоголизма: взять золототысячник, полынь и чабрец в пропорции 1:1:4. В 5 ст. л. смеси налить 0,50 л спирта (70%). Настаивать необходимо не менее 2 недель. Применять трижды в день по 1 ст. л. до еды в течение 2 месяцев.

Специальные сборы, в составе которых имеется золототысячник, эффективно справляются с алкогольной зависимостью. При болезнях ушей применяется сок этого растения.

Отвар противоглистный. Для его приготовления возьмите половину чайной ложки травы растения и смешайте с таким же количеством полыни горькой. Далее берем полученную смесь и заливаем стаканом кипятка. Ставим состав на огонь на 20 минут. Процедите отвар – и можно его принимать. Употреблять его необходимо рано утром, на голодный желудок. Разовый приём – 1 стакан отвара. Курс лечения составляет 1 неделю, можно полечиться и на день больше.

Настойка золототысячника на водке. Берем 1 столовую ложку порошка сухой травы и заливаем её 200 мл водки. Оставляем всё на 2 недели настояться, не забывая иногда взбалтывать. Как только пройдет время для настаивания, готовое лекарство необходимо процедить. Принимать настойку рекомендуется по 20 капель за полчаса до еды. Данная настойка повышает аппетит, нормализует секрецию желез пищеварительной системы.

Настой золототысячника при изжоге или тошноте. Для приготовления этого лекарства нужно взять 5 граммов порошка сухой травы растения и залить их 25 мл 40%-го этилового спирта, после чего оставить на 10 дней настояться и затем процедить. Употребляют такое лекарство и при запоре, и при сахарном диабете, и для улучшения аппетита. Принимают по 20 либо 30 капель настоя трижды в день за четверть часа до еды.

Травяной чай из золототысячника. Берем 1 чайную ложку травы растения, порезанной кусочками небольшого размера, и заливаем 250 мл холодной воды. Оставляем состав на 10 часов настояться. Не забываем его периодически взбалтывать. Процедив содержимое, его нужно немного подогреть. Чай готов, желательно пить его без сахара и каких-либо подсластителей.

От алкоголизма

В сочетании с не менее популярными травами золототысячник рекомендован для эффективного лечения алкоголизма. Именно это растение обладает исключительными свойствами, благодаря которым происходит устранение тяги к спиртным напиткам, восстановление работы всех внутренних органов человека и очищение организма. Также золототысячник позволяет быстро справиться с похмельем.

Отвар из золототысячника: 2 столовых ложки травы необходимо залить 1 стаканом кипятка и прокипятить не менее 10 минут, затем настоять 2 часа. Далее принимать полученное лекарство следует 3 раза в день по 1/3 стакана. Такой отвар позволяет существенно снизить тягу к алкоголю за 10 дней употребления.

Спиртовая настойка: для её приготовления понадобится 1 часть золототысячника, 1 часть полыни и 4 части чабреца. 5 столовых ложек такой смеси следует залить 500 граммами 70-процентного спирта, дать настояться 2 недели и начать принимать по 1 столовой ложке перед едой трижды в день. Рекомендуемый курс лечения составляет не менее двух месяцев.

Золототысячник эритрейный

Золототысячник эритрейный представляет собой травянистое растение, высота которого варьируется от 10 до 50 см. Он имеет стержневой корень и цельнокрайние листья. Ярко-розовые цветки собраны в необычные щитковидные соцветия. Плод растения представлен в виде узкой двустворчатой коробочки с мелкими семенами коричневого цвета. Цветет золототысячник три летних месяца. В качестве лекарственного сырья используется надземная часть данного растения, которая просушена в тени на открытом воздухе.

Золототысячник малый

Золототысячник малый – это невысокое двулетнее растение с одиночными стеблями и веточками. Прикорневые листья собраны в розетку. Изящные цветки имеют глубокий розовый оттенок. Цветет данная трава, как правило, с июня по сентябрь. Этот сорт золототысячника можно встретить в западной части России, в Средней Азии, а также на Кавказе. Данное растение выбирает такие места как поймы рек, окраины болот и озер. Золототысячник малый применяется для улучшения работы желудочно-кишечного тракта

Золототысячник зонтичный

Золототысячник зонтичный характеризуют ярко-розовые цветки и прямой стебель. Плод растения выглядит как двухгнездная коробочка цилиндрической формы. Цветет этот сорт травы до самой осени. Горечь золототысячника зонтичного прекрасно возбуждает аппетит, а также усиливает функции пищеварительной системы. Наряду с этим, данное растение оказывает противоглистное действие за счет содержащегося в нем генцианина. Следует отметить, что в медицинской практике этот золототысячник может быть назначен и при простудных заболеваниях.

Золототысячник обыкновенный

Золототысячник обыкновенный прекрасно себя чувствует на просторах всей Европы. Данная трава зачастую растет на лугах и травянистых склонах, иногда встречается на берегах рек. Это многолетнее растение с небольшим корнем имеет одиночные стебли и небольшие прикорневые листья. Наилучшим временем для сбора такой травы является осенняя пора. Характерным для этого уникального растения можно назвать наличие в нём горечи. Используемый в виде отваров и настоек, золототысячник влияет на иммунитет человека, воздействуя рефлекторным путем. Кроме того, данный вид растения возбуждает сердечные функции и всю систему кровообращения.

Золототысячник красивый

Золототысячник красивый отличается от других сортов маленькими размерами. Стебель растения разветвляется от самого основания, при этом прикорневая розетка листьев не образуется. Опущенные цветки золототысячника имеют нежный розовый цвет. Такая трава распространена в центральной части России, а также встречается в Прикарпатье. Лечебный эффект золототысячника красивого проявляется в его общетонизирующем действии на нервную систему человека.

Противопоказания к применению золототысячника

Противопоказаний к применению золототысячника не имеется. Однако людям, чувствительным к горечи или имеющим язву в желудке или кишечнике, не следует использовать эту траву в виде лекарства.

наличие заболеваний с повышенной кислотностью;

язвы желудка и 12-перстной кишки;

значительное превышение веса;

склонность к поносам.

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