«Зови меня мамой» — премьера на телеканале «Россия»

26 октября в 21:20 телеканал «Россия» начинает показ многосерийной драмы «Зови меня мамой».

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о сельской девушке Татьяне, которая оказывается в центре трагических событий начала 1930-х годов. Героине приходится в одиночку выживать в трудное время, прятаться от врагов и искать в себе силы после предательства мужа сохранить в сердце любовь. «Зови меня мамой» – это история о том, что даже в страшных испытаниях можно выстоять и пронести через годы любовь друг к другу и родной земле. Главные роли в фильме исполняют Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин, Дмитрий Муляр, — рассказали в Дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия».

События в фильме затрагивают несколько десятилетий – от 1929 года до начала Великой Отечественной войны:

Дочь зажиточного деревенского мельника Татьяна (Анна Старшенбаум) знакомится с Николаем (Алексей Барабаш), сыном кулака из соседнего села. Их тянет друг к другу, но к Татьяне уже спешат сваты от Василия (Андрей Фролов). Сердце девушки занято мыслями о Николае, и она отказывает крестнику сельского председателя. Николай и Татьяна решают быть вместе, а родители невесты – Павел (Сергей Беляев) и Марфа (Ольга Тумайкина) – благословляют этот союз. Кажется, счастью молодых не будет конца. Но в стране лютует продразверстка, а за изъятие излишков у крестьян поручено отвечать Василию. И первым делом обиженный жених спешит в дом Козловых, где теперь живет замужняя Татьяна. Чтобы спасти сына от мести Василия, Григорий Козлов (Юрий Цурило) силой отсылает Николая в Москву. Вскоре за ним, спасаясь от раскулачивания и ссылки, едет и Таня. Она надеется отыскать мужа, но застает его в квартире чужой женщины. В Москве девушка находит приют в доме крупного инженера, куда устраивается нянькой. Но власть не щадит и влиятельных хозяев: Тане приходится бежать, спасая их маленьких сыновей. С двумя детьми на руках девушке все труднее скрываться от преследования.

Съемки драмы «Зови меня мамой» проходили в Москве и Подмосковье. Вокзал, откуда героиня Анны Старшенбаум в спешке отправляется в Москву, исполнила историческая усадьба «Середниково». Эпизоды военных действий также снимали в Подмосковье, где был выстроен госпиталь. А вот за живописными видами севера России съемочная группа отправилась в Карелию. Актеры вспоминают, что в свободные от работы дни плавали по Ладожскому озеру на остров Валаам.

Музыку к сериалу «Зови меня мамой» написал композитор Артем Васильев («Грозный», «Годунов», «Со дна вершины», «София», «Экипаж», «Воин», «Конец прекрасной эпохи») – обладатель многочисленных наград, в числе которых специальный приз ТЭФИ за сериал «София» и премия «Золотой орел» за музыку к фильму «Экипаж».

Премьера многосерийной драмы «Зови меня мамой» на телеканале «Россия» — 26 октября в 21:20.

Производство: «Р Медиа».

Авторы сценария: Марина Постникова, Валентин Спиридонов, Дмитрий Терехов.

Режиссер-постановщик: Сегрей Пилаков.

Операторы-постановщики: Денис Мадышев, Максим Колиганов.

Художники-постановщики: Игорь Коцарев, Илья Широков, Максим Алипченко.

Художники по костюмам: Светлана Литвинова, Алиса Видута.

Художники по гриму: Марина Евсеенко, Валентина Мочалина.

Композитор: Артем Васильев.

фото: Дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия»