Зрительный амфитеатр «Ракушки» в Севастополе снесут

Соответствующее решение принято по итогам архитектурно-художественного совета по вопросам реконструкции летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка». В ходе обсуждения против сохранения построенной в ходе реконструкции новой зрительной зоны — амфитеатра и режиссерской рубки выступили все члены совета. Напомним, в ремонтных работах на летней эстраде специалисты усмотрели нарушение законодательства — здесь.

Совершенно очевидно — общая позиция экспертов и приглашенных общественников, что в таком виде проект реализован быть не может. По итогу всего услышанного мной, как председателем совета, принято управленческое решение. Ирина Николаевна (Масликова — и. о. начальника Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя), выдаете постановление о приведении объекта в исторический вид – демонтаж конструкций всего второго этапа реконструкции – амфитеатра и рубки… Подготовить новое предложение по обустройству общественной территории, — цитирует пресс-служба Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Все члены архитектурно-художественного совета и депутаты Законодательного Собрания Севастополя отмечали нарушение законодательства при строительстве амфитеатра и режиссерской рубки «Ракушки», пренебрежение эстетическими и ландшафтными параметрами исторической части города.

Это комплекс действительно всегда был домашним, я бы еще добавил — семейным. По большому счету, «Ракушка» была продолжением прогулочной пешеходной зоны. Сюда можно было просто зайти, услышав понравившийся коллектив, посидеть, отдохнуть, послушать и идти дальше. А сейчас нарушены пространственно-архитектурные принципы, заложенные изначально при строительстве комплекса, — заявил председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев.

По словам председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова, выстроенный амфитеатр полностью меняет вид Приморского бульвара в районе памятника Затопленным кораблям.

Это место формируют доминанты – само здание «Ракушки» и окружающие ее здания, входная группа Приморского бульвара, фонтан. Памятник Затопленным кораблям также оттуда видно. Сейчас этим сооружением мы весь вид закрыли, — отметил Сергей Комаров.

Председатель Севастопольского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалка высказал мнение, что амфитеатр превращает «Ракушку» из открытого общественного пространства в закрытую территорию, что противоречит самой атмосфере этого места.

Это строительство нарушает законодательство по охране памятника. Не было произведено исследование в центре города, а это историческое поселение, — подчеркнул эксперт.

По факту строительства зрительного амфитеатра и режиссерской рубки «Ракушки» будет проведено служебное расследование.

Полностью по всем фактам, по всей цепочке принятых решений. Потрачены бюджетные деньги, потребуются дополнительные средства, чтобы реализовать новый проект. Понятно, что кто-то должен за это ответить. Соответствующие документы будут переданы в правоохранительные органы. Результат служебной проверки будет направлен в Законодательное Собрание, чтобы депутаты были в курсе, — отметил Губернатор.

При этом Михаил Развожаев заявил, что подрядчик отвечать за строительство не будет, поскольку добросовестно выполнял работы по проекту заказчика:

Все что касается финансовых вопросов, так как подрядчик пострадал, это все будет урегулировано. По поводу авансирования и закупленного оборудования – по ним будет достаточно легко принять решение. Потребности объектов культуры города в аппаратуре не удовлетворена.

К реконструкции самой «Ракушки» вопросов нет. Капитальный ремонт объекта проведен с сохранением внешнего вида и всех параметров.

Мне представляется, что это должно быть просто вымощенная площадка, возможно, с повышающим рельефом, если это будет уместно, на котором будет просто расположены лавочки, как просили наши пожилые жители, со спинками. Будет изучен вопрос антитеррористического законодательства и, если — это будет определено, как общественное пространство – часть прогулочной территории парка, на котором просто расположены лавочки, хотелось бы уйти от ограждающих конструкций, — заявил Губернатор.

Михаил Развожаев подчеркнул, что все решения по реконструкции и капитальному ремонту исторических объектов и мест будут приниматься только после детальной проработки всех вопросов на экспертном уровне, с соблюдение всех норм законодательства.

Никто не говорит, что ничего не должно меняться. Но если что-то меняется, оно должно быть очень серьезно подготовлено, защищено, обосновано и достигнут общественный, экспертный консенсус, — подчеркнул Губернатор.