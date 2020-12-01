1 декабря — Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Крыму еще бороться и бороться

Ежегодно 1 декабря в мире отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day). Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году. ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Накануне этого памятного дня стало известно, что Крым стал лидером среди южных регионов России по распространению ВИЧ-инфекции.

У нас самая высокая заболеваемость и распространенность среди Южного федерального округа и Северо-Кавказского. Особенно в последние годы. Мы просто привлекательны в плане миграционного перемещения. Мы прирастаем не только жителями Крыма, но и еще часть наших пациентов из других регионов Российской Федерации переезжает сюда, — сообщил главный врач республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин.

По данным центра, в Крыму проживают более 12 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией, из них почти 11 тысяч стоят на учете. Из всех ВИЧ-положительных пациентов в Крыму 60% — это мужчины.

В течение последних пяти лет показатели значительно изменились. В 2014 году охват диспансерным наблюдением составлял всего 62%, а на данный момент более 90%. Антиретровирусную терапию получало всего 3,7 тысячи человек, а на данный момент – почти 8 тысяч человек. Это достаточно высокие показатели, — отметила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции Минздрава Крыма Татьяна Богатырева.

По ее словам, пандемия коронавируса не повлияла на оказание помощи людям с ВИЧ. Всего 17 жителей с таким диагнозом переболели COVID-19, летальных исходов нет. Специалисты констатируют: доступность медицинской помощи для больных ВИЧ в Крыму улучшилась.

В Ялте, Керчи, Джанкое и Евпатории есть наши филиалы. Во всех них, кроме Джанкоя, есть возможность проводить исследования на ВИЧ-инфекцию. Также там есть возможность с помощью анализов следить за качеством антиретровирусной терапии, — дополнил Немыкин.

По материалам «Интерфакс», РИА Новости.