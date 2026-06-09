10 июня — День Евгения Тихого, Никиты Гусятника. В полях можно увидеть летающую женщину

10 июня, в народном календаре – Никита-гусятник, Евтихий. По приметам, если день тихий, то урожай будет хороший. Свои названия в народном календаре дата получила в честь Никиты исповедника и Евтихия, епископа Мелитинского, почитаемых Православной церковью 10 июня.

Существовало еще одно название дня 10 июня – Полудница. Принято было почитать особых духов, которые очень похожи на обычных женщин. Они были красивыми и статными, летали над полями в жаркие летние дни и завлекали в свои сети крестьян, работавших в поле. Поговаривали, что они могут измучить работяг и лишить их мужской силы. Если человек видел такую летающую женщину 10 июня, нужно было зажмуриться и произнести: «Господи, спаси меня от соблазна». Нельзя было сердить таких духов, иначе они очень рассердятся и сделают, по приметам, все, чтобы высушить поля, после чего хорошего урожая не будет.

Используй удобное оглавление: 1 В это время начинают на воду пускать гусят

2 Народные приметы 10 июня

3 Память преподобного отца нашего Никиты, епископа Халкидонского

4 Также в этот день, 10 июня празднуют: В это время начинают на воду пускать гусят Они нередко гибнут целыми десятками, становясь добычей хищных птиц и животных. Поэтому не без основания наши предки дали гусям отдельного святого покровителя, который охраняет маленьких гусей, не подпуская к ним ястребов, орлов и других хищников. Покровителем и защитником гусей (домашних и диких) стал святой Никита. В народном календаре два Никиты-гусятника (гусаря) – Никита Халкидонский (10 июня) и великомученик Никита Готский (28 сентября). Они как бы регулируют прилет и отлет диких гусей, время, когда из яиц появляются на свет гусята, и сроки забоя домашней птицы. По существу, святые Никиты выполняют практически одни функции, что, безусловно, и послужило их объединению в один образ. Если взрослые в этот день молились святому Никите с просьбой присмотреть за домашней птицей, то дети играли в «Волк и гуси» (салочки). Это была одна из любимых детских летних забав.

В этот день специально посылали в поле беременных женщин, поскольку считали, что так ребенок сможет обрести крепость, сравнимую с молодым колосом. Также бытовало поверье, согласно которому, если роды произойдут на хлебной ниве, то они будут легкими, а ребенок родится здоровым. Также в этот период обращали внимание на природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы 10 июня

Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет

Навозные жуки копошатся в навозе, не взлетая, – к сырой погоде

Ящерицы выползли погреться на солнце в изобилии – к дождю с ветром

Гуси хлопают крыльями и чистятся – к дождю

Если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде

Воздух над лесом синеет – погода будет теплой

Много ос, и они деятельны – к хорошей погоде

Если день тихий, безветренный – жди хорошего урожая

Утром роса на колосьях – колошение доброе будет

После дождя радуга быстро пропадает – к ясному дню, стоит долго – жди ненастья

Именины у Игната, Елладия, Никиты, Дмитрия, Елены, Петра, Николая

Память преподобного отца нашего Никиты, епископа Халкидонского

Преподобный отец наш Никита, с юных лет возлюбил Христа; отрекшись от мира и всех мирских привязанностей, он угождал Богу своею добродетельною жизнью, и возведен был на престол халкидонского святительства, на котором, подобно свече, стоящей на подсвечнике, светил миру и украшал Церковь Христову.

Святой Никита был весьма милостив к нищим; он питал алчных, нагих одевал, странников принимал в дом свой и упокоевал их; он был отцом сиротам, заступником вдовицам и спасителем для всех обидимых.

Когда наступили тяжелые времена ереси иконоборческой3502, в царствование Льва Армянина3503, святой Никита показал себя мужественным исповедником имени Христова, ибо много подвизался в борьбе с нечестивым учением, обличая неправославные догматы, увещевая всех с благоговением поклоняться иконе Христа Господа и Его Пречистой Богоматери, а также иконам и всех прочих святых; доблестный исповедник Христов перенес много мучений от нечестивого царя и его единомышленников; перенес он и изгнания, и уничижения, и прочие беды за свое правоверие.

Спустя достаточное время, после многих исповеднических трудов, святой Никита перешел от земли в обители небесные3504; Бог прославил его на небесах пред ангелами Своими, на земле же – пред людьми, ибо от честных мощей его творились многие чудеса, подавались исцеления всяких болезней во славу Бога, прославляемого во святых Своих.

Также в этот день, 10 июня празднуют:

Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day)

День рождения киностудии Союзмультфильм

День рождения шариковой ручки

10 июня — День разрисованных ладоней

День поперхальщиков

День памяти преподобной Елены Дивеевской

10 июня — День пресс-служб МВД РФ

День архитектора Краснодарского края

День сообщества анонимных алкоголиков (Alcoholics Anonymous Founders Day) — США

10 июня — День чая со льдом (National Iced Tea Day) — США

День часов — Япония

День детей — Гаити

10 июня — День трав и специй (National Herbs and Spices Day) — США

День отмены рабства — Гвиана

День Португалии (Portugal Day)

10 июня — День пограничника — Молдова

День рождения королевы (Queen`s Birthday) — Австралия

День военно-морских сил — Италия

10 июня — День примирения — Конго

День арабской армии — Иордания

Никита Гусятник

Всемирный день ремесленничества (World Handicrafts Day)

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