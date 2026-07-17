18 июля – День Афанасия Афонского. Покажите Луне кошелёк с денежками!

В народе верили, что 18 июля Луна свои силы отдаёт людям. Говорили, кстати, что Месяц нынче празднует свой День рождения.

Существует также поверье, что перед особенно хорошим урожаем в эту ночь Луна становится подвижной: кружит по небу, перебегает с места на место – словом, ведет себя как живая. В некоторых русских селениях и по сей день верят, что если Месяц «играет» – он отмечает в небесах свой праздник. Увидев такое явление, в старину звали из дома всех членов семьи. Верили, что если смотреть на небо в этот час, можно набраться сил и здоровья. Но перед этим ему надо как следует поклониться, попросить хорошего урожая, а затем отблагодарить его.

А ещё на молодой Месяц знахари читают заговоры, в его силу верят при лечении женских и сердечных болезней. А чтобы в кошельке водились деньги, есть верный способ: показать небесному светилу кошелек с монетками.

Церковь же сегодня чтит память преподобного Афанасия Афонского, который родился в Трапезунде и достаточно рано остался сиротой. Его воспитанием занялась одна монахиня, и Афанасий настолько полюбил ее, что стремился во всем подражать. Даже принял постриг, находясь на территории Киминского монастыря. Достигнув совершенства в бдениях и длительном посте, он решается на подвиг безмолвия и поселяется в уединенном месте неподалеку от монастыря. Часто отшельнику приходилось бороться с бесами, пытавшимися возбудить в нем чувство ненависти к окружающему миру. И однажды Афанасий практически поддался сомнениям, но решил ровно 1 год вытерпеть, а потом покориться воле Божьей. Внезапно в последний день с неба пролился яркий свет, и греховные помыслы Афанасия рассеялись в тот же миг. После этого Афанасий за свое смирение получил дар умиления, и в его келью стали приходить паломники, которые хотели обратиться за помощью или советом. Предание гласит, что к Афанасию несколько раз являлась даже сама Богородица.

Что касается примет, то:

Яркий молодой месяц – к сухой и теплой осени.

Много звезд – к солнечной погоде.

Темные звезды – к ненастью.

Большая и полная Луна – к солнечной погоде. Бледная и маленькая – к затяжным дождям.

Радуга с утра – к дождю. Вечером – к ясной погоде.

Капли влаги на листьях клена – через несколько дней пойдет дождь.

Тучи идут с юго-западной стороны – к дождю.

Облака желтого цвета – к дождю.

Полуденный месяц лежит рогами вниз – к жаркой погоде.

Вечерний месяц рогами вверх – к холодной зиме. Круторогий – к теплу.

Луна в дымке – к дождливой погоде. А если в период дождей она светит ясно – скоро земля просохнет.

Полнолуние в этот день – к половодью весной.

Если в этот день начать травить бабочек-капустниц – они весь год беспокоить не будут.

И! В народе верили, что мужчина, который дольше всех будет смотреть на небо этой ночью, будет самым счастливым.

Именины 18 июля отмечают: Афанасий, Степан, Елизавета, Анна, Варвара, Сергей, Геннадий, Василий.

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