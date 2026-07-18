19 июля – День Сысоя Великого. Варим варенье из чёрной смородины

Самое важное дело 19 июля — встать пораньше и пройтись босиком по росе! Предки наши верили, что приобретает она в этот день сильнейшие целебные свойства. Способна дать человеку сил, наделить бодростью и подарить крепкое здоровье. Говорили, что даже птице и зверю эта роса полезна. А утренние туманы наполняют живительной силой все вокруг.

Знали это свойство сысоевской росы и опытные знахари. Рано утром выходили они на луг, собирали драгоценную влагу и хранили ее весь год. Ею лечили болезни глаз, растирали суставы, делали примочки для лица. А уж если смешать ее с целебными травами – получится сильное снадобье!

А ещё 19 июля варили варенье из чёрной смородины. Также старались завершить все полевые работы, ведь шёл период дождей.

Церковь же нынче чтит память преподобного Сысоя Великого. Известен он своим отшельническим образом жизни. Вдали от людей он провёл 60 лет, достигнув духовной чистоты, за что и получил от Бога дар чудотворения. И сила его была настолько велика, что Сысой однажды даже смог воскресить умершего юношу. Предание гласит, что преподобный был очень строг по отношению к себе, но с ближними проявлял только доброту и сострадание. Уже перед самой смертью, когда Сысой лежал на кровати, а около него находились ученики, лицо преподобного вдруг просияло, и он сказал, что видит ангелов, святых пророков и Господа. После этого испустил дух.

Также 19 июля почитается память мученика Ермии и других мучеников – пяти учеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа. Сам Ермий родился в Афинах и занимался проповедованием христианства. Впоследствии во время гонений, организованных в отношении верующих императором Нумерианом, был арестован и убит.

Приметы на сегодня:

Месяц на небе хорошо просматривается – будет богатый урожай.

Месяц кажется зеленоватым? В ближайшие дни начнутся дожди.

Месяц выглядит большим и туманным? Возможно похолодание.

Блестящий и белый месяц – будет холодная погода без осадков.

Облака пожелтели – жди дождя.

Именины 19 июля отмечают: Валентин, Василий, Марфа, Анатолий, Ефим, Глеб, Андрей, Иннокентий, Виктор, Антон.

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