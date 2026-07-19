20 июля – Авдотья-сеногнойка. Бабочки творят чудеса, а дождь — нехорошо

В народе считали, что этот день может преподнести какую угодно погодную неожиданность. Неприятную, как правило. И зачастую 20 июля шёл дождь. Крестьяне верили: примета — нехорошая! Буквально значит, что ливни могут продлиться сколько угодно долго. Для заготовки сена это было большой помехой – мокрое и гнилое оно не годилось на корм скоту, что предвещало тяжелую зиму. Именно поэтому день именовали «Авдотья-сеногнойка».

Если же погода выдавалась хорошей, крестьяне шли в этот день в поле. Начиналась первая жатва. Жали в старину вручную, остро наточенными серпами. Сжатые колосья собирали в снопы. Первый сноп пользовался особенным почетом. Его называли именинным. Сразу с поля такой сноп несли освящать в церковь, затем ставили в красном углу дома. А затем скармливали домашней скотине в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

А ещё после первой жатвы все члены семьи гадали на будущее. Каждый бросал свой серп на пол избы. Если серп воткнулся в пол – значит, человек в этом году умрет. Ложился на пол – к счастью. Церковь же 20 июля почитает память преподобной Евфросинии, известной в миру, как Авдотья или Евдокия. Родилась она в семье суздальского князя Дмитрия Константиновича, впоследствии став женой Московского князя Дмитрия Донского. Авдотья во времена своего правления построила несколько храмов, особенно известным из которых стал Вознесенский женский монастырь на территории Московского Кремля. Немногие знали, что Авдотья соблюдала строгий пост и носила вериги под княжескими одеждами. У Авдотьи было 5 сыновей, и они были очень удивлены, когда Авдотья решила принять монашеский постриг, после чего получила имя Евфросиния. Известно, что до этого ходила молва о том, что княгиня носит столько одежд и украшений, чтобы понравиться своим любовникам, и этим ее сыновья были очень огорчены. Однако Авдотья сбросила одежды, и под ними было тело истощенное и худое, чем она и доказала, что верит во Христа, и упрекнуть ее в грехе невозможно. В последние годы жизни Евфросиния (Авдотья) много молилась и совершала добрые дела. Узнайте больше: Уроженец Винницкой области готовил в Севастополе террористический акт. Не получилось, дело ушло в суд

Приметы на 20 июля:

Дождь пошел в этот день – на семь недель затянется.

Дождь идет с утра – к неурожаю.

Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Если нет бани – можно просто посидеть под дубом, и вы заметите, как восстановятся ваши силы.

Купаться 20 июля нельзя – водяной утащит.

Если окурить дом дымом дубовых листьев – в нем не будет пожара.

Если красивая бабочка присядет вам на руку, а вы успеете 40 раз прочитать «Отче наш» до того, как она улетит, – любая болезнь уйдет.

Если 20 июля приходится на пятницу, то стирать в этот день – к бедности.

Тот, кто 20 июля родился, будет ленив, но богат.

Именины сегодня отмечают: Александр, Герман, Никон, Остап, Поликарп, Сергей, Евдокия и Евфросиния.

Просмотры: 4