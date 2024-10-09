10 октября — Савватий-пчеловод. Убираем ульи на зиму

10 октября – В этот день крестьяне завершали уборку ульев в омшаники. Пчелиные девятины подходили к концу. По народным поверьям, Савватий, небесный покровитель пчел, закрывает своих подопечных в ульях на зиму, поэтому к нему и обращались с просьбой помочь. Пчеловоды говорили детям помолиться святому, ведь пчеловодство и бортничество считалось делом, требующим абсолютной нравственной чистоты, а, как известно, дети до двенадцати лет – безгрешны.

В народе говоря: «Яблоньку за яблочки любят, а пчелку – за медок». В августе пасечники собирали сладкий урожай, заполняя все пузатые кадушки и берестяные туески. А к этому моменту самое время позаботиться о самих «божьих мухах».

Целое лето божьи угодницы хлопотали, добывая воск (который шел на свечи) и, заполняя ароматным нектаром соты, чтобы в холода люди могли, запалив лучины и фитили, побаловаться медком в тепле и уюте. Любимая народная сладость так хороша, что с ней «и ошметок съешь, и долото проглотишь, а потом посидишь да еще попросишь».

Приметы дня 10 октября:

Дождь со снегом сулят в январе сильные оттепели, а также дождливый и холодный июнь.

Если первый снег в этот день выпал, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Северный ветер – к холодной зиме, южный – к теплой.

Если пчелы плотно леток залепляют, то зима будет морозной.

Облака с юга на север плывут – к ненастью, с севера на юг – к хорошей погоде.

Сухая погода в этот день указывает на то, что холода наступят нескоро.

Гроза на Савватия – к бесснежной, теплой и короткой зиме.

Много шишек на соснах и елях – зимние месяцы будут холодными.

В этот день празднуют именины: Герман, Виктор, Аристарх, Марк, Дмитрий, Федор, Игнатий, Акулина, Михаил, Петр.

Православная церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого

Основателя обители на Соловках. Не сохранилось информации о том, откуда произошел святой, кто были его родители и в каком возрасте он принял иночество. Известно, что в дни Всероссийского митрополита Фотия, Савватий подвизался в Белозерском монастыре, находящемся в Новгородской области.

За исполнение монашеских обетов преподобный был почитаем и любим всеми, являясь образцом трудолюбивой и добродетельной жизни для других иноков монастыря, поэтому его имя постоянно прославлялось игуменом и братией. Но Савватий тяготился воздаваемою ему славой и помышлял об уходе из монастыря и о поиске нового места для монашеских подвигов, где бы он жил в безвестности и уединении от людей.

Вскоре Савватий попросил игумена и братию Белозерского монастыря отпустить его на жительство в Валаамский монастырь. Его благословили и отпустили на остров Валаам, где его радостно приняла братия монастыря. На новом месте подвижник провел немало времени. Он превзошел всех в подвижничестве. Его добродетельная жизнь стала всем известна на Валааме. Со временем святой стал тяготиться похвалами и почитанием братии. Он опять начал подумывать о поиске уединенного и безмолвного места для своих подвигов.

На Соловецких островах

Услышав о ненаселенном Соловецком острове, расположенном на расстоянии двухдневного плавания от материка, среди холодных вод Белого моря, старец решил, что это идеальное для него место. Он стал просить игумена Валаамского монастыря отпустить его, но настоятель с братией начали умолять святого не оставлять их. Савватий пожил с ними ещё какое-то время, а потом тайно ночью ушел из монастыря.

Хранимый и наставляемый Богом, он направился к Соловецкому острову. Когда он пришел к морю, то встретил людей, живших на морском берегу материка. Он стал расспрашивать их об острове. Они рассказали ему, что это место вполне удобно для жизни человека, но путь к нему затруднен и опасен, и добраться туда можно только при хорошей погоде.

Узнав, что старец желает там поселиться, люди стали всячески его отговаривать, но Савватий был непреклонен. Он отправился на реку Выг, где встретил инока Германа, у которого пожил некоторое время. Посоветовавшись между собой, оба сподвижника решили вместе поселиться на Соловецком острове. При тихой погоде они взяли лодку, помолились Богу и отправились в путь. На третий день они добрались до острова, где поставили крест и соорудили себе келью.

Предупреждение рыбакам

Через некоторое время поморяне, жившие недалеко от острова, стали завидовать старцам, спокойно живущим на Соловецком острове. Однажды на остров прибыл рыбак со своей женой и поселился там. Гуляя однажды по острову, женщина встретила двух светозарных юношей, которые схватили её и начали избивать прутьями, говоря при этом: «Уходите с этого места, вы недостойны здесь находиться. Уйдите скорее, иначе погибните злой смертью». После случившегося рыбак забрал супругу и пожитки, и отплыл восвояси. Больше никто из мирян не думал о том, чтобы поселиться на острове.

Через несколько лет инок Герман удалился на реку Онегу, а Савватий остался на острове сам. Предчувствуя скорую кончину, он захотел исповедаться и причаститься. Помолившись Богу, он сел в небольшой челнок и отправился на противоположный берег моря. Выйдя на берег, он встретил игумена Нафанаили, шедшего в деревню причастить больного. Они разговорились, и Савватий попросил игумена, чтобы тот по возвращению от больного пришел к нему. Но когда Нафанаил вернулся, то святой уже преставился Богу. Игумен долго плакал и лобызал его тело, после чего предал его земле.

Умер Савватий Соловецкий 27 сентября 1435 года (по старому стилю).

А ещё 10 октября празднуют:

Международный день каши (World Porridge Day)

День шуршания листьями

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day)

День рождения социальной сети «ВКонтакте»

Всемирный день зрения (World Sight Day)

10 октября – Всемирный день бездомных (World Homeless Day)

Всемирный день борьбы против смертной казни (World Day Against the Death Penalty)

День памяти священномученика Анфима Иверянина

10 октября – День диагностики депрессии (National Depression Screening Day) — США

День сумочки (National Handbag Day) — США

День «Обними барабанщика» (National Hug a Drummer Day) — США

10 октября – День украшения торта (National Cake Decorating Day) — США

День начала борьбы за независимость — Куба

День посадки деревьев — Польша

10 октября – День силы десяти (Powers of Ten Day) — США

День ангельского бисквита (National Angel Food Cake Day) — США

День работников стандартизации и метрологии — Украина

10 октября – День финской литературы (Finnish Literature Day) — Финляндия

Национальный праздник — Остров Кюрасао

День независимости — Фиджи

Праздник двух десяток — Тайвань

День армии — Шри-Ланка

10 октября – День фалака — Таджикистан

День освобождения столицы — Вьетнам

День химических войск — Армения

10 октября – День Мои — Кения

День основания Трудовой партии — КНДР

День маронов — Суринам

Именины у Аристарха, Игната, Петра, Марка, Виктора, Зинаиды, Каллистрата, Дмитрия, Михаила

Савватий Пчельник

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