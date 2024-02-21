11 кооперативов и садовых товариществ в Крыму нарвались на проверки прокуратуры

Глава РК Сергей Аксёнов обратился к прокурору Республики Крым Олегу Камшилову с просьбой организовать прокурорскую проверку в 11 садоводческих товариществах и кооперативах, которые отказались от перевода потребителей электроэнергии на прямые расчеты с ГУП РК «Крымэнерго». Сергей Аксёнов подчеркнул, что в ходе проверки необходимо опросить всех абонентов и установить причины отказа.

Нужно определить, кто и сколько должен платить. Считаю, что одна из причин отказа от прямых расчетов может быть в том, что кто-то незаконно на этом обогащается. Наша цель – убрать всех посредников, которые наживаются на крымчанах, – пояснил Глава Крыма.

Так, отказавшиеся от прямых расчетов с «Крымэнерго» СНТ расположены в Симферопольском (3 товарищества) и Ленинском (4) районах, городах Керчь (1) и Феодосия (3).

В то же время 42 СНТ будут переведены на индивидуальные расчеты, абонентам установят приборы учета электроэнергии.

Помимо этого, Сергей Аксёнов напомнил о том, что в муниципалитетах продолжается работа по замене трансформаторных подстанций. Всего в ближайшее время планируется обновить 110 объектов. По словам генерального директора «Крымэнерго» Вячеслава Гайдука, к настоящему моменту уже заменено 37 трансформаторных пунктов. Предприятие устанавливает по пять подстанций в неделю.

Глава Крыма поручил опубликовать полный поадресный перечень подстанций, требующих замены:

В Республике порядка 380 критически изношенных подстанций. В результате ревизии определим, где замена требуется в большей степени. Эта работа будет выполнена в полном объеме.

Кроме того, Сергей Аксёнов дал поручение руководству «Крымэнерго» еженедельно проводить контроль качества работы горячей телефонной линии предприятия для обеспечения оперативного информирования граждан и своевременной обратной связи.