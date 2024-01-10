11 января ожидаются изменения в работе морского общественного транспорта Севастополя

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что в четверг, 11 января, ожидаются изменения в работе морского общественного транспорта.

С 12:45 до 14:00 на линии «Северная сторона — Артиллерийская бухта» не будут выполняться рейсы катера в 13:00 от Северной и в 13:30 — из Артбухты. Катер возобновит работу в 14:00 рейсом с Северной стороны.

Паром «Адмирал Истомин» также пропустит рейсы от Северной стороны (13:30 и 14:30) и из Артбухты (14:00, 15:00). Паром возобновит работу в 15:30 рейсом с Северной стороны.