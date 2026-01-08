В прошлом году более 90 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом Севастополя

В минувшем году благодаря национальному проекту отремонтировали 99 дорог и мост в Инкермане. В следующем году планируется отремонтировать 38 дорог, при этом специалисты уже приступили к ремонтам ряда объектов. На сегодня больше 82% регионального значения в Севастополе соответствуют нормативным требованиям.

Крупнейшим объектом прошлого года стала дорога на Античном проспекте, которую построили благодаря средствам инфраструктурного кредита. Все запланированные работы удалось завершить в установленный срок. На дороге длиной в 1,74 км — 12 пешеходных переходов, светофоры и современные остановочные комплексы с заездными карманами. Также построили подъезд к детскому саду и ФОК на улице Вакуленчука и дорогу от улицы Шабалина до улицы Гидрографической, начали строительство проезда от Лиговской улицы до Казачьей бухты.

Еще один знаковый для города объект — это капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.

Подрядчик уже выполнил переустройство всех коммуникаций, установил ростверки, 213 буронабивных и 50 анкерных свай, а также выполнил монолитные работы верхнего яруса подпорных стен. Параллельно ведутся работы по устройству основной монолитной части подпорных стен, маршей и пандусов лестничных сходов.

Также восстановили территорию автовокзала, отремонтировали 20 внутриквартальных дорог, продолжают работы на развязке «Огурец», обустраиваем автобусные остановки и светофор на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой.

В прошедшем году приобрели восемь новых автобусов большого и среднего класса для ГУП «Севэлектроавтотранс». Для удобства пассажиров ввели семь новых маршрутов, включая четыре временных:

№ 75 для жителей улицы Братьев Манганари;

сезонные № 60 и № 80 для жителей Северной стороны;

№ 32Э и № 39Э в Балаклаве;

бесплатные № 76Э и № 78Э на период проведения мероприятий в «Новом Херсонесе».

Городским общественным транспортом в 2025 году воспользовались более 90 млн пассажиров.

Установили 20 желтых мигающих светофоров возле учреждений образования, заменили и установили 11650 м.п. дорожных ограждений, нанесли 1850 км дорожной разметки краской и 100 км термопластиком, а также заменили и установили 3500 дорожных знаков.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя