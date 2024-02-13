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Жители Радиогорки дождались – на Михайловскую батарею доставили новый причал

Жители Радиогорки дождались – на Михайловскую батарею доставили новый причал

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 22:51 13.02.2024

Скоро и катера пойдут…

На Михайловскую батарею сегодня доставили причал. Как сообщил губернатор Севастополя, в этом вопросе городу помогли Министерство обороны РФ и Черноморский флот. Что это значит? Что скоро начнется установка нового парома, соответственно возобновится катерное сообщение с Артиллерийской бухтой.

Знаю, что все жители Радиогорки очень ждут, когда снова начнут ходить катера. Подготовка к транспортировке причала заняла время — нужно было провести документальные процедуры и пройти согласования с военными в условиях желтого уровня террористической опасности. Ввиду того, что Севастополь сейчас, по сути, прифронтовой регион, не все работы могли проходить так быстро, как нам всем хотелось бы. Тем не менее все эти процессы завершены, и сейчас специалисты приступают к монтажу причала, — сообщил Развожаев.

По его словам, катерное сообщение между Михайловской батареей и Артиллерийской бухтой начнётся… уже на этой неделе. Сейчас, после установки причала, осталось решить ряд вопросов — в частности, благоустроить территорию, подготовить её к пассажиропотоку.

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А как же все-таки сама Радиогорка? Все-таки катер от Михайловской батареи – не стопроцентное решение проблемы. Глава города ответил:

Контракт на проектирование реконструкции причала на Радиогорке уже заключен, строительно-монтажные работы запланированы на 2025-й год.

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