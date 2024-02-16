Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе наладили катерное сообщение между Михайловской батареей и Артбухой
актуально в республике
В Севастополе наладили катерное сообщение между Михайловской батареей и Артбухой
Фото: страница ВКонтакте М.Развожаева

В Севастополе наладили катерное сообщение между Михайловской батареей и Артбухой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 16:00 16.02.2024

Катерное сообщение между Михайловской батареей и Артиллерийской бухтой возобновилось сегодня утром. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Актуальное расписание катеров — по ссылке. Отметим, что расписание меняется. Люди недовольны дневными часовыми интервалами в движении катеров.

Все эти дни сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс» работали практически в круглосуточном режиме: подготавливали территорию музея и причалы, адаптировали военный плавпричал к гражданским пассажирским перевозкам. На нем отбили борты и установили швартовые тумбы, чтобы катера могли безопасно швартоваться. Вечером был также выполнен тестовый рейс, — отметил Развожаев.

По его информации, для перехода людей с плавпричала на стационарный причал Михайловской батареи сделали трап. На территории музея организован «коридор» для прохода пассажиров, установлен пост транспортной безопасности. Понятно, что эта катерная линия не решает на 100% транспортную проблему сообщения Радиогорки и Южной части Севастополя, но все же…

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: транспорт Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
транспорт Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.