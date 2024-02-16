В Севастополе наладили катерное сообщение между Михайловской батареей и Артбухой

Катерное сообщение между Михайловской батареей и Артиллерийской бухтой возобновилось сегодня утром. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Актуальное расписание катеров — по ссылке. Отметим, что расписание меняется. Люди недовольны дневными часовыми интервалами в движении катеров.

Все эти дни сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс» работали практически в круглосуточном режиме: подготавливали территорию музея и причалы, адаптировали военный плавпричал к гражданским пассажирским перевозкам. На нем отбили борты и установили швартовые тумбы, чтобы катера могли безопасно швартоваться. Вечером был также выполнен тестовый рейс, — отметил Развожаев.

По его информации, для перехода людей с плавпричала на стационарный причал Михайловской батареи сделали трап. На территории музея организован «коридор» для прохода пассажиров, установлен пост транспортной безопасности. Понятно, что эта катерная линия не решает на 100% транспортную проблему сообщения Радиогорки и Южной части Севастополя, но все же…