penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 12 августа состоится «Прямая линия» с Сергеем Аксёновым

crimeapress_news



«Верево Сити»
12 августа состоится «Прямая линия» с Сергеем Аксёновым
Фото: пресс-служба Главы РК

12 августа состоится «Прямая линия» с Сергеем Аксёновым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:01 05.08.2021

Трансляция пройдет в теле- и радиоэфире, социальных сетях.

«Прямая линия» с Сергеем Аксёновым состоится 12 августа, сообщает пресс-служба Главы РК.

Глава Крыма ответит на вопросы крымчан в прямом эфире. Трансляция будет осуществляться в эфире телеканала «Крым 24», радио «Крым» и на официальных страницах Сергея Аксёнова в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». Начало прямой линии в 14:00, — говорится в сообщении.

Как задать вопрос?

Чтобы задать вопрос Главе Республики, необходимо позвонить по телефону +7 978 639 90 81 или отправить обращение на данный номер в мессенджерах Viber и WhatsApp. Либо оставить в Telegram, используя чат-бот: http://t.me/vopros_glaveRK_bot .

Желающим обратиться в формате видеообращения необходимо присылать отснятые ролики в горизонтальном формате на электронный адрес cur82@yandex.ru или в личные сообщения в соцсетях Центра управления регионом РК: https://vk.com/tsur82, https://ok.ru/group/66118278774829 или https://www.instagram.com/tsur82.

Также крымчанам будет предоставлена возможность дозвониться в эфир, используя видеоплатформы соцсетей, и задать интересующий вопрос лично.

12 августа состоится «Прямая линия» с Сергеем Аксёновым

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.