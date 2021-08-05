12 августа состоится «Прямая линия» с Сергеем Аксёновым

Трансляция пройдет в теле- и радиоэфире, социальных сетях.
«Прямая линия» с Сергеем Аксёновым состоится 12 августа, сообщает пресс-служба Главы РК.
Глава Крыма ответит на вопросы крымчан в прямом эфире. Трансляция будет осуществляться в эфире телеканала «Крым 24», радио «Крым» и на официальных страницах Сергея Аксёнова в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». Начало прямой линии в 14:00, — говорится в сообщении.
Как задать вопрос?
Чтобы задать вопрос Главе Республики, необходимо позвонить по телефону +7 978 639 90 81 или отправить обращение на данный номер в мессенджерах Viber и WhatsApp. Либо оставить в Telegram, используя чат-бот:
Желающим обратиться в формате видеообращения необходимо присылать отснятые ролики в горизонтальном формате на электронный адрес cur82@yandex.ru или в личные сообщения в соцсетях Центра управления регионом РК:
Также крымчанам будет предоставлена возможность дозвониться в эфир, используя видеоплатформы соцсетей, и задать интересующий вопрос лично.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
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