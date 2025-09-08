12 и 13 сентября в некоторых школах Севастополя — выходные дни

12 и 13 сентября мы объявляем не учебными днями – пятницу и субботу, – сказано в тексте доклада.

Кривонос уточнил, что такая мера в первую очередь направлена для того, чтобы контролировать системность прихода граждан на избирательные участки.

Соответствующий приказ будет подготовлен и издан в понедельник, – уточнил член правительства Севастополя.

Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе, посвященном Единому дню голосования-2025, высказал мнение, что главным фактором влияния на поведение избирателей и результаты региональных выборов в сентябре этого года является консолидация вокруг идеи победы в специальной военной операции.

Единый день голосования в 2025 году в регионах России пройдет в воскресенье, 14 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. В 20 субъектах, в том числе в Севастополе, состоятся выборы глав регионов. В 11 регионах будут избирать депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах пройдут выборы глав муниципалитетов, депутатов городских и сельских советов

