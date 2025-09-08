Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Выборы в Крыму и в Севастополе | 12 и 13 сентября в некоторых школах Севастополя — выходные дни
Новости Республики
12 и 13 сентября в некоторых школах Севастополя - выходные дни
фото: © РИА Новости Крым

12 и 13 сентября в некоторых школах Севастополя — выходные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Выборы в Крыму и в Севастополе 14:38 08.09.2025

В Севастополе 12 и 13 сентября в связи с выборами губернатора отменили занятия в школах, где будут работать избирательные участки. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города-героя заявил директор Департамента образования и науки города Максим Кривонос.

12 и 13 сентября мы объявляем не учебными днями – пятницу и субботу, – сказано в тексте доклада.

Кривонос уточнил, что такая мера в первую очередь направлена для того, чтобы контролировать системность прихода граждан на избирательные участки.

Соответствующий приказ будет подготовлен и издан в понедельник, – уточнил член правительства Севастополя.

Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе, посвященном Единому дню голосования-2025, высказал мнение, что главным фактором влияния на поведение избирателей и результаты региональных выборов в сентябре этого года является консолидация вокруг идеи победы в специальной военной операции.

Единый день голосования в 2025 году в регионах России пройдет в воскресенье, 14 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. В 20 субъектах, в том числе в Севастополе, состоятся выборы глав регионов. В 11 регионах будут избирать депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах пройдут выборы глав муниципалитетов, депутатов городских и сельских советов

источник: РИА Новости Крым 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x