У избирательной системы Севастополя появится официальный праздник

15 апреля 2025 года на пленарном заседании Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва депутаты внесли изменения в региональные законы, регулирующие отношения в сфере обеспечения реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Это сделано с целью соблюдения принципа целостности законодательного регулирования и недопущения противоречия федеральному и региональному законодательству.

Кроме того, депутаты внесли изменения в Закон города Севастополя «О праздниках и памятных датах города Севастополя». Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, выступая перед депкорпусом, напомнила о том, что первое заседание Севастопольской городской избирательной комиссии, сформированной в 2014 году, состоялось 17 мая.

Именно с этой даты исчисляется начало развития системы избирательных комиссий в городе Севастополе как целостного и самостоятельного государственного правового института, — пояснила Нина Фаустова. Это давно назревшее решение. Если учесть количество людей, за минувшие 11 лет участвующих в организации и проведении избирательных кампаний в российском правовом поле в Севастополе, то это более 4 тысяч человек. И все эти севастопольцы сегодня лишены своего профессионального праздника. Я считаю, что это недопустимо и некорректно по отношению к ним, и мы обязаны поддержать это предложение, — отметил депутат Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва Павел Харламов.

СПРАВКА:

Система избирательных комиссий в городе Севастополе включает Севастопольскую городскую избирательную комиссию, четыре территориальных избирательных комиссии и 187 участковых избирательных комиссий. Общее число работников составляет 2571 человек.

источник: пресс-служба Севгоризбиркома

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