Официально: в Севастополе избирательные участки готовы к голосованию

С 12 по 14 сентября 2025 года в Севастополе пройдут выборы губернатора города. Одновременно состоятся муниципальные кампании по выборам депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципалитетов. Об этом на аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный. По решению Севастопольской городской избирательной комиссии с целью обеспечения дополнительной безопасности предусмотрено проведение досрочного голосования.

Досрочное голосование пройдет с 3 по 11 сентября. Избиратели, желающие проголосовать на дому, смогут подать заявление в избирательную комиссию. Все необходимые контакты размещены на официальных ресурсах. При этом с завтрашнего дня уже можно будет проголосовать и на избирательных участках, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного.

В городе реализуется проект «ИнформУИК». В его рамках представители избирательных комиссий лично информируют севастопольцев о сроках, месте и способах голосования.

В первой волне информирования, с 18 по 24 августа, 702 обходчика проинформировали более 75% избирателей. Вторая волна стартовала 1 сентября и продлится до 7 сентября. Никаких попыток мошенничества или сбора персональных данных не зафиксировано. Это чистое информирование о том, когда и где можно проголосовать. У каждого информатора есть бейдж, удостоверение и узнаваемая одежда, – отметил Сергей Бездольный.

Подготовку и проведение кампании обеспечат Севастопольская городская избирательная комиссия, 4 территориальных и 188 участковых избирательных комиссий, включая один специальный участок в городской больнице № 1. Созданы также экстерриториальные избирательные участки для военнослужащих и 14 участков в Москве – для севастопольцев, находящихся там в дни голосования.

Жителям будут доступны: голосование на дому (по заявлению до 14 сентября, 14:00), голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель», заявление до 8 сентября), дистанционное электронное голосование (заявление через «Госуслуги» до 8 сентября).

Севастополь – единственный субъект, где на всех 187 избирательных участках в 100% случаев используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями подготовлены специальные трафареты, лупы, тифломаркеры, а также привлекаются волонтеры», – подчеркнул руководитель профильного ведомства.

Все избирательные участки оборудованы укрытиями или имеют их в шаговой доступности. Все члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случае сигнала тревоги.

Все помещения обследованы рабочими группами с участием представителей МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и структурных подразделений Правительства Севастополя. Избирательные участки обеспечены металлодетекторами и резервным энергоснабжением. На всех избирательных участках установлены видеокамеры для фиксации процесса голосования и хранения бюллетеней. Кроме того, по поручению губернатора создан оперативный штаб для реагирования, – отметил Сергей Бездольный.

Также в городе будет работать штаб общественного наблюдения. Задачи штаба – наблюдение за честностью и прозрачностью выборов, подготовка независимых наблюдателей, а также противодействие фейкам и попыткам дискредитации избирательной системы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя