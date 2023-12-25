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В Севастополе заработал избирательный Штаб Владимира Путина. Идет сбор подписей

В Севастополе заработал избирательный Штаб Владимира Путина. Идет сбор подписей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:44 25.12.2023

В Севастополе начал работу избирательный Штаб кандидата на должность Президента России Владимира Путина.

Сопредседателями Штаба стали руководитель исполкома регионального штаба движения «Народный фронт» Лариса Мельник, директор музейного комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин, руководитель Комитета семей воинов Отечества по Севастополю Виктория Тупчаненко. Штаб объединяет представителей различных партий и общественных организаций, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Избирательный штаб находится на улице Ленина, 39. Сбор подписей в поддержку кандидата в Президенты Владимира Путина проходит ежедневно, без выходных, с 10:00 до 19:00. Чтобы поставить подпись, нужно прийти с паспортом. Волонтеры Штаба будут проводить и личные встречи со сторонниками Президента.

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Сбор подписей сторонников Президента проводится также в крупных торговых комплексах города, а в рабочие дни — в исполкоме партии «Единая Россия» (ул. Большая Морская, 4).

Сбор подписей — обязательная процедура, утвержденная ЦИК России: если кандидат самовыдвиженец, он должен предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. На прошлой неделе на съезде «Единой России» мы с однопартийцами единогласно поддержали кандидатуру Владимира Владимировича на пост Президента на предстоящих выборах. Уверен, что нашего Президента поддержит весь Севастополь, — отметил Михаил Развожаев.

В Севастополе заработал избирательный Штаб Владимира Путина. Идет сбор подписей

 

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