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12 июля в Ялте - шоу-концерт участников первой антишколы форума "Таврида"

12 июля в Ялте — шоу-концерт участников первой антишколы форума «Таврида»

Опубликовал: КрымPRESS в Концерты в Крыму 11:07 11.07.2020

Шоу-концерт участников первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Ялте 12 июля начнётся в 18:00.

У круглого фонтана на набережной им. Ленина для жителей и гостей города выступят артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов. Они расскажут о самом творческом форуме страны, который стартовал 10 июля в бухте Капсель под Судаком. Участники концерта осветят важные социальные акции общественного движения #МыВместе, проходившие в период самоизоляции. В их числе «Таврида Детям», «Таврида помогает», Russian Dance, «Жить», «Большая перемена», «Поем двором», посвященная Дню Победы, а также концерты во дворах #МЫРОССИЯ, приуроченные к празднованию Дня России, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Гостями концерта станут телеведущая Первого канала и тревел-журналист Ирина Пудова, основатель социального проекта «Команда Звездный Десант» и член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Злата Чепурная.

12 июля в Ялте - шоу-концерт участников первой антишколы форума "Таврида"

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