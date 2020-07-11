12 июля в Ялте — шоу-концерт участников первой антишколы форума «Таврида»

Шоу-концерт участников первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Ялте 12 июля начнётся в 18:00.

У круглого фонтана на набережной им. Ленина для жителей и гостей города выступят артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов. Они расскажут о самом творческом форуме страны, который стартовал 10 июля в бухте Капсель под Судаком. Участники концерта осветят важные социальные акции общественного движения #МыВместе, проходившие в период самоизоляции. В их числе «Таврида Детям», «Таврида помогает», Russian Dance, «Жить», «Большая перемена», «Поем двором», посвященная Дню Победы, а также концерты во дворах #МЫРОССИЯ, приуроченные к празднованию Дня России, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

