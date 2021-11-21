13-й тур Премьер-лиги Крымского футбольного союза: «Севастополь» и «ТСК-Таврия» уходят в отрыв

В субботу, 20 ноября, были сыграны матчи 13-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2021/22.

Керченский «Океан» на своем поле уступил ФК «Севастополь» – 2:3. Хозяева первыми повели в счете: на 7-й минуте точен был Анатолий Седов, но еще до перерыва севастопольцы смогли не только счет сравнять, но и выйти вперед. На 31-й минуте мяч в собственные ворота отправил Владислав Семенишин, спустя семь минут Владислав Цой вывел свою команду вперед, а закрепил преимущество «Севастополя» на 44-й минуте Виталий Мироненко. Во втором тайме, на 66-й минуте, керчанин Борис Гогичаишвили сократил отставание в счете, но больше мячей в этом матче забито не было.

Алуштинский «Алустон-ЮБК» в родных стенах проиграл скворцовскому «Гвардейцу» – 0:2. Все самое интересное в этой игре случилось во втором тайме. На 76-й минуте Андрей Зборовский счет открыл, а через 10 минут Асланбек Сикоев удвоил превосходство «Гвардейца».

«Рубин Ялта» в домашнем матче разгромил бахчисарайский «Кызылташ» – 4:0. На 48-й минуте игры Роман Васюков вывел ялтинцев вперед. На 59-й минуте Александр Оболенцев счет удвоил, а еще через две минуты все тот же Васюков оформил «дубль». Голевую точку в матче на 90+1-й минуте поставил Руслан Суанов.

И в центральном матче тура симферопольская «ТСК-Таврия» на выезде переиграла ФК «Евпатория» – 3:2. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «таврийцев» – на 32-й минуте ворота соперника распечатал Кирилл Клыша. Во второй половине матча, на 55-й минуте, евпаториец Азамат Томаев счет сравнял, а спустя восемь минут Юрий Максимов вывел «Евпаторию» вперед. Но удержать победу или хотя бы ничью хозяева поля не сумели. На 68-й минуте Сергей Шестаков восстановил статус-кво, а на 72-й минуте победный для «ТСК-Таврии» мяч забил Артем Забун.

После 12-ти проведенных матчей продолжает лидировать ФК «Севастополь» – 28 очков, на бал меньше набрала «ТСК-Таврия», занимающая второе место. На третьей позиции «Евпатория» – 19 очков, далее следуют «Гвардеец» – 16, «Кызылташ» – 14, «Алустон-ЮБК» – 12, «Рубин Ялта» – 11 и замыкает таблицу «Океан» – 9 баллов.

В ближайшую среду, 24 ноября, пройдут матчи 14-го тура. Сыграют: «Севастополь» – «Евпатория», «Алустон-ЮБК» – «Кызылташ», «Гвардеец» – «Океан» и «ТСК-Таврия» – «Рубин Ялта».

Видео и материалы: пресс-служба КФС.