В Севастополе стартовал объединённый чемпионат по футболу «Содружество»

Губернатор Михаил Развожаев и заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов дали старт объединённому чемпионату по футболу «Содружество», открывшемуся 30 марта в Севастополе. В торжественной церемонии открытия также участвовал заместитель руководителя администрации главы Луганской народной республики Олег Черноусов.

Мы много работали вместе с Михаилом Владимировичем, и мне всегда нравилось, что спорту в Севастополе уделяется особенное внимание. Спорт – одно из лучших направлений для социализации детей и подростков. И чемпионат, который сегодня открылся, направлен на то, чтобы наши ребята, спортсмены из новых регионов России, почувствовали себя одной большой дружной семьёй. Отсюда и название – «Содружество». Мы все едины, и в этом наша сила, – сказал заместитель Министра спорта.

Благодарен заместителю Министра спорта РФ Одесу Хасаевичу Байсултанову, который сегодня лично приехал в Севастополь, чтобы дать старт турниру, который символично начинается именно у нас. Считаю, что чемпионат «Содружество» – это новая страница патриотического футбола в стране. Мы показываем всем наше единство, патриотизм и нашу волю к мирному развитию. Мы играем в футбол, мы верим в нашу Победу и в будущее российского футбола! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города.

На первой игре чемпионата команда «Севастополь-2» встретилась с командой «Заря» из ЛНР. Михаил Развожаев подчеркнул: чемпионат «Содружество» — это новая страница патриотического футбола в России.

Перед началом матча участники и болельщики почтили минутой молчания память погибших во время теракта в московском «Крокус Сити Холле».

Олег Черноусов выразил мнение, что такие спортивные соревнования, как чемпионат «Содружество», выступают стимулом для молодых спортсменов.

В 1972 году футбольный клуб «Заря» был чемпионом СССР. А образовали его в 1923-м, и с того времени мы пишем свою историю. Убеждён, что самое главное в спорте – подавать пример молодёжи, показывать, что необходимо вести здоровый образ жизни, много тренироваться, выходить на такие турниры. Это высокий уровень. В таких соревнованиях, как чемпионат «Содружество», – единство нашей страны, – заключил заместитель руководителя администрации главы ЛНР.

Амбассадорами Лиги «Содружество» выступили известные российские футболисты Евгений Алдонин и Динияр Билялетдинов. Сегодня утром они провели мастер-класс для воспитанников севастопольской спортивной школы № 3 по футболу, а затем посетили матч между командами «Севастополь-2» и «Заря».

Дебютный матч чемпионата «Содружество» завершился со счётом 0:3 в пользу «Зари». У ФК «Севастополь-2» впереди ещё несколько игр, ближайший матч с донецкой командой «Шахтёр» состоится 3 апреля в Евпатории.

Справочно: в июле 2023 года Правительство России приняло решение о проведении Объединенного чемпионата по футболу «Содружество». Участниками чемпионата стали футболисты из Севастополя, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: от 10 до 12 юношеских команд в каждой возрастной группе U-13, U-15, U-17 и 10 взрослых профессиональных команд.

В 2024 году для участия в чемпионате «Содружество» была создана команда ФК «Севастополь-2». В неё вошли воспитанники городской спортивной школы № 3 по футболу.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя