В Севастополе начинается новый сезон Лиги «Содружества»

В это воскресенье, 30 марта, в 15:00 на стадионе имени 200-летия Севастополя состоится матч-открытие второго сезона Объединенного чемпионата по футболу «Содружество». На поле сойдутся две команды, представляющие Город-Герой – ФК КЧФ «Черноморец» и ФК «Севастополь-2».

В Объединенном чемпионате по футболу «Содружество» примут участие десять взрослых футбольных команд не только из Севастополя, но и из исторических регионов России – Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя