23 марта пройдет матч за Суперкубок Крымского футбольного союза-2024

Определены дата, место и время проведения матча за Суперкубок Крымского футбольного союза сезона-2024. Игра состоится в субботу, 23 марта, в симферопольском поселке Аграрное.

Напомним, что за трофей поспорят действующий чемпион и обладатель Кубка КФС – симферопольская «Таврия», и финалист Кубка КФС, серебряный призер прошлого чемпионата – бахчисарайский «Кызылташ».

Матч пройдет на стадионе «Крымтеплица», начало игры в 16 часов. Номинальный хозяин поля будет определен по результатам жеребьевки позднее.