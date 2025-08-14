15 августа – Степан Сеновал

На Руси 15 августа связывали с лошадьми. Ведь Степан Сеновал — их покровитель. Была традиция поить в этот день животных освящённых водой — перед этим нужно было погрузить в неё любой серебряный предмет. Были уверены, что это поможет защитить «коняшек» от нечистой силы и болезней. Распространен был и обычай поить лошадей через шапку, в которую потом клали серебряную монету и прятали в конюшне (обычно под яслями). Считали, что это помогает сделать лошадей более покладистыми, а сама скотина не боится нечистой силы. Интересно, что монета, используемая в обряде, часто переходила от отца к сыну по наследству.

Также это было время укоса травы, которая уже отросла. Старались 15 августа провести работы, включавшие себя укрытие сена от непогоды.

А чтобы защититься от простуд, подстерегающих людей в межсезонье, практиковали такой обряд: девушки выходили на луг и из 12 разных трав плели венки. Затем их приносили в дом и вешали под иконы, в красный угол. Считалось, что такой венок обладал защитной и исцеляющей силой.

Церковь же нынче чтит память святого Стефана — первого мученика, который был приверженцем христианского учения и происходил из еврейской диаспоры. Согласно преданию, вместе с шестью единоверцами именно Стефан был избран с диаконы апостолами и должен был поддерживать порядок, справедливость среди населения. Однако нужно сказать, что помимо этого Стефан также проповедовал веру во Христа в Иерусалиме. Однажды в одной из синагог он поспорил по поводу одной из речей, в результате чего был вызван на суд. Правда, неизвестно, погиб Стефан в результате приговора, или же его забили камнями до смерти уже после освобождения – в любом случае, умер он мученической смертью. Во время мучений просил Иисуса принять его на небо и молился о помиловании убийц. К слову, 15 августа отмечается перенесение мощей мученика Стефана из Иерусалима в Константинополь.

Приметы дня:

Какая погода в этот день – таким будет весь сентябрь.

Венок, сплетенный 15 августа из 12 трав, защитит всю семью от осенних хворей.

Дождливая погода – к хорошему урожаю картофеля. Также дождливый день предвещает отсутствие пожаров до конца года.

Северо-восточный ветер дует – к неурожаю зерновых.

Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.

Растущая Луна в этот день – к сухой погоде. Новолуние – к сырой.

Дождливый день при новолунии – к урожаю грибов.

Пауки плетут маленькую, но аккуратную паутину – к сильным ветрам.

Кошки стены когтями скребут – к ненастью. Такое поведение кошки – несчастливое для рыбаков: клева в этот день не будет.

Бурундуки свистят – к солнечному и безветренному дню.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Не слышно лягушек – к сильным утренним заморозкам.

Попутный ветер в первой половине дня – к солнечной погоде.

Именины сегодня отмечают: Платон, Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас.

голоса Оцените материал

Просмотры: 4