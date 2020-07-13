15 июля в «Артеке» стартует первая «крымская» смена

Почти тысяча крымских детей заедет в «Артек» послезавтра.

Как мы уже сообщали, МДЦ «Артек» будет открыт 15 июля. Сегодня стало известно: в первую смену 917 крымских детей будут направлены для оздоровления на 21 день. А вот дальше продолжительность смен могут сократить.

Все дело в том, что в планах крымских властей оздоровить как можно больше детей (20 тысяч). Для увеличения количества детей, которые смогут отдохнуть в детских лагерях, планируется сократить смены с 21 до 14 дней Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что соответствующую инициативу поддержали, в том числе Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Считаю, что в сегодняшних условиях это лучшее предложение, которое поможет большему количеству крымских детей отдохнуть, — сказал Глава Крыма.

По информации вице-премьера РК Елены Романовской, на данный момент в Крыму зарегистрировано 56 учреждений, готовых принять детей. При этом на сегодняшний день в 18 детских оздоровительных учреждениях Республики отдыхает 4,5 тысячи детей. Кроме того, вице-премьер сообщила, что из бюджета всех уровней на оздоровление более 20 тысяч крымских детей выделено 1,219 млрд. рублей. На сегодня рассматривается возможность для увеличения количества здравниц, которые могут принимать на оздоровление и отдых молодых крымчан.

Также Елена Романовская сообщила, что для того, чтобы появилась возможность попасть в «Артек», родителям необходимо зарегистрировать своих детей и встать в очередь на сайте «Артека» ( https://артек.дети/auth ). На данном сайте существует очередь.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что с учетом продления приема в здравницы до конца года, министерство образования, науки и молодежи РК должно опубликовать все методики и инструкции по обучению в каждом конкретном лагере.