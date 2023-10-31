150-летию Таврической духовной семинарии посвятили благотворительные концерты в Крыму

По инициативе члена Общественной палаты Крыма Андрея Ишина прошло три благотворительных концерта в рамках празднования 150-летия Таврической духовной семинарии. Мероприятие организовано при поддержке Общественной палаты РК, республиканского министерства культуры, Крымской государственной филармонии и филиала Всероссийского хорового общества.

Концерты состоялись 26 октября – в Судаке, в Свято-Покровском соборе; 30 октября – в Евпатории, в Свято-Николаевском соборе; 31 октября – в Симферополе, в Таврической духовной семинарии. Камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» (художественный руководитель — Владимир Николенко) исполнил песнопения, являющиеся плодом творчества династии Ишиных.

Иван Ишин (1888-1963) – известный церковный композитор XX века, уроженец Тамбовской земли, живший и творивший в городе Кирсанове. Его внук – Валентин Ишин (родился в 1948 году) – крымский музыкант и композитор, автор целого ряда музыкальных сочинений, в том числе хоралов, написанных на духовные стихи правнука Ивана Ишина — Андрея Ишина (родился в 1976 году) – профессора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Таврической духовной семинарии, члена Общественной палаты Республики Крым.

Название альбома «Через эпохи, года, расстояния…» – строка из стихотворения «Птички небесные» Андрея Ишина из сборника «В этот тихий час Успенья», изданного Симферопольской и Крымской епархией Русской Православной Церкви. Это название отражает преемственность поколений и метаисторическую связь времён, объединяющих отечественную культуру высочайшим евангельским императивом.

Программа адресована широкой аудитории — людей разных возрастов и профессий, неравнодушных к духовно-историческим судьбам России, объединяемым великой цивилизационной категорией «Русский мир», который и сегодня нуждается в защите и всесторонней поддержке.

Фото и материалы: пресс-служба ОП РК, opcrimea.ru