16 сентября Крым ощутил «банковский сбой»

Сегодня многим крымчанам было неуютно от непонимания происходящего: банкоматы резко затупили, кассиры в магазинах внезапно объявили: «Принимаем только наличные», войти в Интернет-банкинг никак не удавалось. Крым, «привязанный» к двум более-менее крупным банкам и нескольким мелким, ощутил на пару часов, что такое «банковский сбой» и осознал, что наличка «карман не оттягивает».

В пресс-службе РНКБ дали такое объяснение:

Причиной сбоев в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов РНКБ Банка стал сбой в электроснабжении центра обработки данных банка.

Проблему устранили, примерно, за час. Хотя даже после официального «все снова работает» Интернет-банкинг еще лихорадило. Но и на это был ответ.

РНКБ сообщает о полном восстановлении работы всей банковской инфраструктуры и устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов) после сбоя в электроснабжении центра обработки данных банка, которая затронула работу внешних и внутренних сервисов. Доступ к мобильному приложению и интернет-банку также восстановлен, в настоящее время банк налаживает деятельность вспомогательных сервисов, — сообщила пресс-служба банка.

Каких-то далеко идущих выводов делать не будем, все бывает, от аварий никто не застрахован… Но как уж слишком легко – раз… и все, кто верил в силу бесконтактных платежей, денежных онлайн-операций… остался ни с чем. Хотя бы и на час.