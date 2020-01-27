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17 миллионов рублей. Такой была задолженность по зарплате в компании «Спецмост Крым»
Фото: ВК

17 миллионов рублей. Такой была задолженность по зарплате в компании «Спецмост Крым»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:24 27.01.2020

Прокуратура Керчи провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Спецмост Крым», в ходе которой установлен факт задолженности по выплате зарплаты перед 256 работниками предприятия. Общая сумма задолженности по заработной плате и иным выплатам составила более 17 млн. рублей.

С целью устранения выявленных нарушений требований законодательства прокуратурой города в адрес руководителя предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед работниками погашена в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Кроме того, прокуратурой города по данному факту возбуждено в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Уточняется, что задолженность по зарплате, на сегодняшний день, полностью погашена.

17 миллионов рублей. Такой была задолженность по зарплате в компании «Спецмост Крым»

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