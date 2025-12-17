18 декабря – Саввин день. Стоит посидеть дома...

Ещё этот день называли Савва, Савва Освященный, Савва зимний, Саввов день, Савва с гвоздем. Чем он был примечателен?

Как правило, на Савву мороз усиливается. Из дома старались не выходить без особой надобности, поскольку велика была вероятность заблудиться и замерзнуть. В народе очень были распространены верования, связанные с личностью Мороза – высокого старика с седой бородой, который именно сейчас ходит по улицам и дышит на стекла домов, из-за чего на них образуются узоры. Если Мороз ногой топнет, то лес зашумит, а если закричит, то снег пойдет. Именно поэтому, встреча с ним была опасной – Мороз мог убить человека. В Саввин день крестьяне старались также лечь спать пораньше, чтобы сэкономить лучины. Вообще же, говорили, что день стал длиннее, но на самом деле, эффект такой создавался из-за того, что яркий снег прекрасно отражал свет (что же, приметы не всегда правдивы). Так что, женщины утром садились к окну прясть – для этого были все условия.

А ещё:

В этот день не работали – грех. Это могло обидеть святого подвижника. Обладателям лошадей нельзя было браниться.

Тот, кто посватается в этот день, никогда не будет разлучен.

Была и недобрая примета: если сегодня в семье кто-то умрет, то на следующий год смерть приберет еще одну жизнь.

Народ верил, что на Савву беременная женщина не должна мыть голову, иначе у ее чада будет плохая память.

Церковь же 18 декабря почитает память святого Саввы, который жил примерно в V веке на территории Каппадокии. Савва родился в семье благочестивых христиан и в 8 лет отправился изучать Слово Божие в монастырь святой Флавианы. Там он быстро постиг грамоту и стал настоящим христианином. Родители очень просили Савву вернуться к мирской жизни, но он свое предназначение видел в служении Богу. Неудивительно, что Савва решает принять монашеский постриг. 10 лет он провел в монастыре, где постоянно молился и постился. Через 3 года он принимает решение затвориться в пещере, где пробыл 5 лет. За жизнью инока постоянно следил преподобный Евфимий, наставлявший Савву в его христианских добродетелях. После того, как Евфимия умер, Савва решил поселиться недалеко от обители Герасима Иорданского. Очень скоро к Савве начинают приходить ученики, в результате чего образуется Великая Лавра. Далее иноки получили знак свыше о том, чтобы устроить внутри пещеры церковь. Впоследствии Савва основал еще несколько обителей. Говорили, что своими молитвами он мог совершать чудеса, обладал даром исцеления больных и пораженных бесами.

Приметы дня:

В печи поленья трещат – будет холодно.

Красный огонь в печи – жди стужу.

Дым волоком – будет ненастье.

Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым.

Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются – жди оттепели.

Поет снегирь – будет снег, вьюга, слякоть.

Рыхлый снег стал немного таять с просветами – жди потепления в ближайшие дни.

Именины сегодня отмечают: Сергей, Захар, Илья, Геннадий.

